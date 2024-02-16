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紐約韓裔父子家查獲大批幽靈槍、千發彈藥 控130罪

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
居住在皇后區新鮮草原的兩名韓裔，因涉嫌私藏幽靈槍及相關部件，共被控130項罪名。(皇后區地檢處提供)
居住在皇后區新鮮草原的兩名韓裔，因涉嫌私藏幽靈槍及相關部件，共被控130項罪名。(皇后區地檢處提供)

使用3D打印機 製造槍枝消音器

紐約市皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)15日宣布，執法人員在兩名韓裔居民位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的家中，搜索並發現包括突擊武器在內的「幽靈槍」、使用3D打印機製造的槍枝消音器，以及其他武器配件，他們被控非法持有武器罪等130項罪名，已在法院過堂；若罪成，每人將面臨最高15年監禁。

若罪成每人將面臨最高15年監禁

居住在新鮮草原198街的26歲吳亨錫(Hyung-Suk Woo，姓名均為音譯)和他55歲的父親吳智仁(Ji-In Woo)，共被控130項罪名，其中包括十項二級非法持武、67項三級非法持武、20項四級非法持武、五項三級非法法販售槍枝、17項製造、運輸、處置和汙損武器罪、五項非法持有槍枝、兩項非法購買防彈衣罪、以及非法持有彈藥罪，罪成每人將面臨最高15年監禁。紐約州刑事法官葛舜(Jeffrey Gershuny)諭令他們16日再次上庭。

根據指控書，吳亨錫此前購買了聚合物一類的槍枝組件，這些組件可以輕易地組裝成實體槍枝，檢察官辦公室因此展開調查。本月14日，在市警局及檢察官辦公室的偵探組(Detective Bureau)獲得法院授權的搜索令後，搜查了吳亨錫及其父的住所，並在他們的家中搜出兩把上膛且組裝完畢的AR-15突擊幽靈步槍、一把上膛且組裝完畢的口徑9毫米半自動幽靈手槍、58個高容量彈藥供應器、一件防彈背心、一頂防彈頭盔、15個沒有編號的下機匣、四個槍枝消音器，一台鑽床及其他用於製造或組裝幽靈槍的工具，以及約1000發彈藥。

皇后區今年第4起幽靈槍案

據了解，這已是皇后區地檢處在今年展開的第四起有收穫的幽靈槍的調查；自2021年以來，皇后區地檢追查並幫助收繳350多枝非法槍枝。2024年截至目前，皇后區已追回的57枝幽靈槍，占全市追回槍枝的63％。

皇后區地區檢察官凱茲表示，清除居民非法擁有的槍枝是她「頂級優先事項」。去年，皇后區追回了全市總共359枝幽靈槍中的31％，「我們將竭盡全力對抗槍枝氾濫，每把被追回的槍枝，都是在防止一場悲劇」。

皇后區 韓裔 紐約市

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