異地戀走向婚姻 留學生與陸軍情人節定終生

楊小文與Robert從朋友變成情人，並決定在情人節當天許下終生。(楊小文提供)

從朋友成為情人，交往一年卻是異地戀的華裔留學生 楊小文與陸軍Robert，選在情人節這一天，在曼哈頓 市府婚姻登記處(Office of the City Clerk Marriage Bureau)許下永恆承諾，開啟未來生活的新篇章。下周，他們將在科羅拉多(Colorado)舉辦婚禮，與親朋好友一同慶祝這份誓約。

他們的相識源於一段「特別」的介紹，當時作為留學生的楊小文與前男友的關係尚未完結，而Robert作為前男友的朋友和同事，悄悄走進了她的生活。Robert是一位陸軍，長期在外州工作。有次小文想看一場話劇，前男友和朋友，都因各種原因無法陪伴，唯有Robert不顧距離，驅車一個小時來，陪她一起欣賞話劇表演，那時候這位男生開始引起了她的注意。

此後一系列小事，讓小文對這位陪伴在身邊的朋友有了更深的認識。當她的電腦出現故障時Robert不遠千里，帶她去修理店。需要幫助時，也是第一時間感到現場幫助她，這種無微不至的關懷觸動了小文的心。

當小文沉思自己所追求的愛情時，她發現自己珍視那種願意為她付出時間和精力的伴侶。曾有過的幾段交往中，伴侶往往更看重物質的舒適與享受，而在這過程中，真摯的情感似乎被邊緣化了。但是，正是Robert的坦誠與細致入微的關懷，徹底打動了她。由於種種原因，她與前任道別，隨後與Robert在一起。

楊小文帶著她的愛狗Addie與Robert。(楊小文提供)

楊小文畢業後到紐約發展，面對不適宜飛行的寵物狗，Robert毫不猶豫地承擔起護送的責任，開車搬家將她們安置好才回到軍隊繼續工作。在紐約的這段時間裡，距離從未成為障礙。即使是異地戀，除了通過電話和視頻的陪伴，Robert總是能找到時間，開車跨越數百哩，來紐約與她見面。

相談甚歡的他們，在深入了解對方一年後，決定在2月14日情人節這天，步入婚姻的殿堂。小文激動的表示，下周他們將搬去科羅納多開啟新生活了，Robert和他的家人已經把行程、房子等都安排妥善，很期待新婚生活。