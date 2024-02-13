紐約今迎2年最大降雪 降雪量料達8吋 公校改上網課

東北地區面臨一輪暴風雪天氣的襲擊，紐約市長亞當斯(中)12日召開記者會宣布應對措施。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)12日上午宣布，為了應對即將來襲的冬季風暴及其帶來的降雪，紐約市的所有公立學校 將在13日(周二)改為居家遠程上課，當日伴有強降雪及強風暴，全市雪量或將迎來「兩年來最大」。

根據氣象預報，紐約市從13日凌晨4時至晚間6時，將出現一輪強勁的降雪和大風天氣，降雪量預計可達5至8吋，強風風速最高可達每小時40哩。

市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)介紹，從12日夜間開始，紐約及周邊地區會開始降雨，隨著溫度的繼續下降，到13日凌晨，雨會轉變為雪，而最大的降雪將出現在13日上午時段。

市應急管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)則警示，13日除了強降雪外，還會有強風天氣伴隨，風雪交加會嚴重影響道路上的能見度，對交通安全帶來潛在威脅。此外，牙買加灣周邊低窪社區也可能遭遇洪水威脅。

市長亞當斯表示，全市公立學校13日將不開放，師生改為線上遠程教學。除學校關閉外，所有課後輔導或活動、成人教育、及青少年活動中心13日都將關停；市內換邊停車規定也將於當日暫停執行。

不過，計畫於13日進行的紐約州 國會第三選區特殊選舉仍將照常進行，位於皇后區和布朗士部分地區的投票站13日會開放。所有公共交通工具在暴風雪期間也將全部正常運營。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也發布了氣象警示。她介紹，預計紐約市和長島地區的降雪量會達到8吋，而降雪最嚴重的地區則是紐約州中部哈德遜河谷地區、以及相鄰的新州北部和康州大部，這些地方的降雪量預計為8至12吋，最高可達18吋。此外，與紐約市相鄰的揚克斯市(Yonkers)也宣布公立學校13日停課。