布碌崙迎新春 醒獅賀歲 50萬支鞭炮與禮花燃放

第35屆新春醒獅賀歲活動中的舞龍。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙華人 協會主辦的「第35屆新春醒獅賀歲大遊行」11日在8大道 舉行。50萬支鞭炮和禮花相繼燃放，大量紅色氣球飛上天際，彩龍飛舞、醒獅騰躍，上萬各族裔民眾沉浸在農曆龍年春節的喜悅之中。包括市長亞當斯(Eric Adams)在內的眾多政要出席，為華人送上新春祝福，並讚揚布祿崙華人協會成立35年來連續舉辦新春慶祝活動和為社區做出的貢獻。

「第35屆新春醒獅賀歲大游行」當日在8大道交50街處設主舞台，並於中午12時拉開帷幕。布碌崙華人協會會長麥保羅致新年賀詞，感謝嘉賓的出席和各界的支持。他說，儘管因疫情停辦兩年，35年來華協會一直舉辦這一新春慶祝活動。他祝願龍年的來臨為華人帶來好運和吉祥。

第35屆新春醒獅賀歲活動布碌崙8大道隆重登場。(記者胡聲橋／攝影)

市長亞當斯在出席當天的新春慶典活動時說，他當布碌崙區長時來過8大道，目睹它的繁榮與發展，雖然疫情帶來了沉重打擊，但8大道正恢復到比以往的任何時候都強大。他向華協會頒發獎狀，感謝該會35年來為社區做出的貢獻。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)和市議員葉格(Kalman Yeger)在發言中都強調了仇視亞裔犯罪問題，詹樂霞說對紐約州任何地方存在的仇恨犯罪都零容忍，而葉格強調猶太人社區將與華社肩並肩反對仇恨犯罪。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢到場為華人帶來了龍年新春的祝福。新科市議員莊文怡說她是第一次在8大道選區參加新春慶祝活動，她祝所有華人龍年大吉。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢致辭。(記者胡聲橋／攝影)

嘉賓致辭後，接著為彩龍和醒獅點睛，為遊行揭幕。而最受萬眾期待的時刻是燃放新年爆竹，50萬響吉祥鞭炮和禮花連續燃放，為新年帶來大吉大利。同時，數萬只紅色氣球放飛騰空，現場人山人海的民眾響起熱烈的歡呼聲與喝彩聲。新春大遊行隨後在醒獅和舞龍的帶領下從50街開始，沿著8大道一路前進至60街，「財神爺」沿途向華人送祝福。

嘉賓為醒獅和舞龍點睛。(記者胡聲橋／攝影)

當天參加8大道新春慶典的還有國會議員高德曼(Daniel Goldman)、州參議員曲怡文和郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員鄭永佳、市議員紀思庭(Justin Brannan)和阿維萊斯(Alexa Avilés)、布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)，以及布碌崙南區勤務指揮中心指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、市警72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)和66分局局長埃拉特(Kenneth Herrarte)等多位警方代表。