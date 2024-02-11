法拉盛新年遊行萬人同樂 霍楚中文拜年

法拉盛2024年農曆新年大遊行於10日大年初一登場，州長霍楚、市長亞當斯等各級民代參與。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市皇后區 法拉盛2024年農曆新年大遊行，於10日大年初一登場，80多個團體、數十輛花車及千餘人組成的各行各業遊行方陣走上街頭，寄望甲辰龍年能帶來更多勇氣、堅韌與嶄新的氣象，當日天氣多雲，溫度達到華氏52度，相比往年暖和舒適，吸引數萬民眾沿街喝采。

當日上午11時，遊行隊伍從市警109分局門前出發，由紐約市警軍樂隊、紐約亞裔 警務協會(NYPD Asian Jade Society)及駿馬開道，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、各級民代、以及法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得等人掛帥，帶領遊行花車及方陣依次沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道行進，沿路吸引大批民眾駐足喝采。

杜彼得介紹，法拉盛農曆新年大遊行由1996年延續至今，每年都準時開始，規模龐大，彰顯亞裔力量的同時，也顯示亞裔有序、有組織辦事的章法，希望農曆新年此後能成為美國聯邦假日，亞裔文化與價值亦能能被更好地尊重與認同。

當日天氣多雲，達到華氏52度，相比往年暖和舒適，吸引數萬民眾沿街喝采。(記者鄭怡嫣/攝影)

身穿一襲紅大衣的州長霍楚表示，春節是一個充滿活力和希望的節日，也使得家庭和社區團結在一起。今年的春節對紐約州來說尤其重要，去年9月她簽署法案，首次將農曆新年定為紐約州公立學校假期，讓學生們有機會擁抱他們豐富的文化和傳統。

「今年是龍年，龍的特徵是勇氣、堅韌和智慧。一個多世紀以來，亞裔一直秉持著這樣的品格，他們的韌性和創造力塑造了紐約的豐富文化。」她說，紐約州有160多萬名亞裔，僅紐約市的亞裔就超過除了亞洲以外，世界上任何一個城市的亞裔人口。亞裔以他們多樣的文化、語言和傳統，極大地豐富了紐約州的多樣性。當天她也發布影片，並以中文祝所有州民「新年快樂」。

國會眾議員孟昭文、紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)，州眾議員金兑錫、布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)及市議員黃敏儀、李琳達、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、舒曼琳(Lynn Schulman)、克里斯南(Shekar Krishnan)等到場支持，祝福大家新春快樂。

身穿一襲紅大衣的州長霍楚祝福民眾龍年快樂。

今年的花車及方陣也各具特色，花車分別由彩色氣球、燈籠、龍紋等裝飾，不少居住在皇后區的華人特殊家庭，此次也帶領特殊孩童們參與了華人策劃協會(CPC)的遊行隊伍，一行約有50人。華策會特殊家庭服務部協調員Cindy及州發育障礙計畫委員會(NYS DDPC)成員馮斌介紹，以往都是孩子們默默看著別人，這次則是被別人關注，有的家長還特地為遊行做了幾十幅扇子，希望藉此可以培養孩子們的自豪感，令他們覺得自己與他人無異，也可以遊行、舉旗、參與活動。

遊行過後，華商會當日還在天廣新天地舉辦了春節室內慶祝活動，活動在祥獅獻瑞拉開帷幕，除各類文化表演外，還有約15個室內攤位，展示特色文化產品及傳統手工藝品等。

紐約法拉盛2024年農曆新年大遊行於10日大年初一登場，80多個團體、數十輛花車及千餘人組成的各行各業遊行方陣走上街頭。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約法拉盛2024年農曆新年大遊行於10日大年初一登場，80多個團體、數十輛花車及千餘人組成的各行各業遊行方陣走上街頭。(記者鄭怡嫣/攝影)