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攔檢法通過前 市警響應時長已創新高

記者劉梓祁／紐約報導
攔檢法通過前，市警響應時長已創新高。(記者劉梓祁／攝影)
攔檢法通過前，市警響應時長已創新高。(記者劉梓祁／攝影)

在大量爭議下， 紐約市議會日前以壓倒性票數，通過了限制市警(NYPD)的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)，被批評者指將阻礙警員及時執法，導致治安進一步惡化；有數據顯示，在法案通過前，警方的應急響應時長創下數十年來新高。

根據2024財年前四個月的數據，警察平均需要16分12秒的時間，以響應正在進行中的犯罪，該計算方法統計的是警方接到911報警電話至到達現場的時間。根據近日發布的市長管理報告，若將該數據與2023財年同一時間相比，警察的平均響應時間增加了近兩分鐘，從14分12秒增加到了16分12秒。

對於如槍擊、搶劫或入室盜竊的嚴重罪案，市警在2023年7月至10月期間，平均響應時間為9分40秒，但前一年同期的平均時間約快了30秒。報告還指出，警察到達「非關鍵」犯罪現場，如商店扒竊等罪案，平均需要超過半小時，即31分54秒，與2022年7月至10月相比，平均響應時間增加了六分鐘。

市議員迪諾維茨(Eric Dinowitz)對此表示，如此「令人震驚」時間延誤可以歸咎議會希望讓警察花費更多時間在辦公桌後做書面紀錄，而不是及時地響應危機情況。他強調，相信市民更希望警員在街道上保護群眾的安全，而不是完成非必要的「文書工作」。迪諾維茨呼籲，市警將其紀錄系統升級至更加現代化，從而幫助警員節省時間。

市府發言人加西亞(Liz Garcia)則認為，市警響應時長增加「很大程度上是由各區增加的交通壅堵所導致」。然而，去年市警所接到報警電話較2022年同期減少逾2000個，為10萬4710通。儘管如此，當前的響應速度仍是上世紀90年代以來最久。

在1997財年，所有正在進行的犯罪的響應時間為9分8秒，對於嚴重犯罪的響應時間為5分8秒，而「非關鍵」犯罪的響應時間大約為18分鐘。當時，每年報告的重大犯罪數量幾乎是現在的兩倍，且共有超過4萬名警員。如今，警員人數為3萬3500餘人。

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