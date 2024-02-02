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夜總會口角變捅刀 警懸賞3500元緝1嫌

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
警方懸賞3500元，捉拿在法拉盛作案捅人的男嫌。(取自109市警分局X)
警方懸賞3500元，捉拿在法拉盛作案捅人的男嫌。(取自109市警分局X)

皇后區法拉盛近日發生一起攻擊案，嫌犯與一名青少年受害人有口角衝突後，進而持刀捅傷受害人，市警發布通緝令，懸賞3500元捉拿作案男子。此外，市警還發布了此前在法拉盛緬街地鐵站疑隨意攻擊乘客的男嫌作案照，同樣呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，第一起案件發生在上月21日凌晨4時左右，在法拉盛福樂大道(Fowler Ave.)131-35號的夜總會內發生了一場言語衝突，一名身分不明的男士繼而在受害者背部連捅兩刀後逃走，市警近日發布通緝令，懸賞3500元捉拿作案男子，男子膚色淺，最後一次出現身穿深色連帽毛衣衫。案發後，該名未成年受害人被送至法拉盛醫院搶救，目前情況穩定。

此外，市警也發布了另一起攻擊案的作案照，上月19日上午11時30分，一名36歲的男子正要從法拉盛緬街地鐵站出來時，另一名陌生男子對他拳打腳踢，造成他額頭撕裂。他隨後被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，縫了三針後情況穩定。據了解，這起案件疑似為隨意攻擊案，受害者為36歲的耶茨(Caesar Yates)，為一名自閉症患者。

警方呼籲對以上案件知情者提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方發布法拉盛地鐵站攻擊案男嫌照片。(取自109市警分局X)
警方發布法拉盛地鐵站攻擊案男嫌照片。(取自109市警分局X)

法拉盛 地鐵站 通緝

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