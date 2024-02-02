夜總會口角變捅刀 警懸賞3500元緝1嫌

警方懸賞3500元，捉拿在法拉盛作案捅人的男嫌。(取自109市警分局X)

皇后區法拉盛 近日發生一起攻擊案，嫌犯與一名青少年受害人有口角衝突後，進而持刀捅傷受害人，市警發布通緝 令，懸賞3500元捉拿作案男子。此外，市警還發布了此前在法拉盛緬街地鐵站 疑隨意攻擊乘客的男嫌作案照，同樣呼籲知情民眾提供線索。

根據市警，第一起案件發生在上月21日凌晨4時左右，在法拉盛福樂大道(Fowler Ave.)131-35號的夜總會內發生了一場言語衝突，一名身分不明的男士繼而在受害者背部連捅兩刀後逃走，市警近日發布通緝令，懸賞3500元捉拿作案男子，男子膚色淺，最後一次出現身穿深色連帽毛衣衫。案發後，該名未成年受害人被送至法拉盛醫院搶救，目前情況穩定。

此外，市警也發布了另一起攻擊案的作案照，上月19日上午11時30分，一名36歲的男子正要從法拉盛緬街地鐵站出來時，另一名陌生男子對他拳打腳踢，造成他額頭撕裂。他隨後被送往紐約長老會皇后醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)，縫了三針後情況穩定。據了解，這起案件疑似為隨意攻擊案，受害者為36歲的耶茨(Caesar Yates)，為一名自閉症患者。