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全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

記者許君達／紐約報導
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)
新型列車的車廂之間全部打通，使整組列車成為一個寬敞的開放空間。(取自MTA flickr)

大都會運輸署(MTA)與紐約州長霍楚(Kathy Hochul)1日在曼哈頓舉辦新型地鐵運營儀式，與舊式列車不同，新款列車的車廂相通，成為一個整體的開放空間，即日起在地鐵C線行駛，但有華人乘客擔心，若碰上攻擊案，開放式車廂恐怕會很難逃走。

根據MTA介紹，新型RT211T型列車由十節車廂組成，車廂之間將不再各自隔離，而是通過鉸接盤與帆布篷組合的結構將所有車廂打通，成為一個整體的開放空間，使乘客可以自由活動，不再像過去那樣只能從車廂之間狹窄且危險的棧橋通過，這是紐約地鐵在近60年來首次嘗試這種形式的列車。

新型開放式地鐵列車2月1日開始在C線上運營。(州長霍楚Flickr帳號)
新型開放式地鐵列車2月1日開始在C線上運營。(州長霍楚Flickr帳號)

首批投放的開放式列車共兩組，其中第一組已於1日起開始運行，另一組也將在2月上路，目前計畫兩組新車全部投放在地鐵C線上。

霍楚表示，乘客不會被困在狹小的車廂裡，「你可以站起來四處走動，獲得不同的體驗。」而市警捷運局(NYPD Transit Bureau)局長肯珀(Michael Kemper)則強調，新型列車封死了可以隨意爬上車頂的通道，可有效防範危險的「地鐵衝浪」。

目前，MTA正在逐漸淘汰已經使用了數十年的老舊R-46型列車，這種老舊車型尚在地鐵A、B、C、D、N、Q、W等線路上大量使用。

據了解，MTA斥資25億元採購本批新款列車，並承諾到明年初前，再交付437輛新款車廂。而根據州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)同日公布的一份報告，MTA未來15年內需要採購大約3900輛新車廂，總開支可達150億元。報告稱，地鐵車輛的規定使用壽命為40年，而目前地鐵總共6500輛車廂中，有39%已超過30年車齡，還有30%的車廂已經達到或超過40年。

普通乘客對於地鐵採用新型車廂的態度不一，多數乘客更關注安全問題。華人乘客劉碩表示，在地鐵內經常會遇到一些行為異常、味道怪異甚至看起來有攻擊傾向的人，為了安全，有時會考慮在停站時換到其他車廂以躲避怪異人士。如果未來車廂全部打通，就將會更缺乏安全感。

乘客徐壽昌則認為，新型車廂造型更有現代感、空間更寬闊，但其實座位比以前變少了，想像R-46車廂那樣靠在車窗邊享受風景，也變得更困難了。

地鐵 MTA 華人

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