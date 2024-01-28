紐約旅遊冒險展拚疫後觀光 400多業者參展 亞洲景點熱門

紐約旅遊探險展火爆，大量亞洲國家參與。(記者劉梓祁／攝影)

一年一度的國際旅遊探險展(Travel & Adventure Show)，於27日登陸紐約市 曼哈頓中城賈維茨中心(Javits Center)；據主辦方，今年規模為近年來最大，400個參展商齊聚一堂，希望藉由疫後復甦，推廣旅遊觀光 ，現場有來自全球的多樣化旅行地點、方案、服務和和文化體驗，而今年在國際旅遊上，有更多消費者在尋找亞洲的觀光地點。

紐約旅遊探險展，大量亞洲國家參與。(記者劉梓祁／攝影)

國際旅遊探險展具有全球旅遊業風向標之稱，主辦方表示，本年活動的規模為近年來最大，部分原因為新冠疫情 的影響已經逐漸退去，全球各地旅遊行業亦在逐漸復甦，因此有許多參展機構和國家希望籍此機會助推疫後觀光產業。據旅遊探險展副總裁戈利奇(Jonathan Golicz)介紹，本次活動有超過400個參展商，包括各地官方代表及酒店、郵輪和旅社等相關業者，旨在打造「一站式平台」，幫助旅遊愛好者做好出行規畫。

紐約旅遊探險展火爆，助推疫後觀光產業。(記者劉梓祁／攝影)

活動中，民眾能夠參觀不同地區的專門展區，以及參加研討等互動式交流機會。本次展覽所含地區包括台灣、巴哈馬、南極洲、伯利茲、哥斯達黎加、厄瓜多爾和中國等數百處全球目的地。戈利奇說，疫情對旅遊業的影響顯而易見，但所幸總體情況在2023年有本質提升，尤其是國際旅行方面，有更多消費者在尋找亞洲的觀光地點。

現場也有多個亞洲國家和城市設立展位，推廣各自旅遊特色。其中，江蘇旅遊(北美)推廣中心和浙江中青旅國際旅行社有限公司，分別以江南風情和的綠色山水為重點介紹，吸引了眾多民眾圍觀。另外，中國駐紐約旅遊辦事處亦到場介紹山西平遙的古鎮之美和漆器藝術，主任馬雲飛說，目前中國的國際遊客數量正在恢復，但速度「仍不理想」，但相信藉著今年美中旅遊高峰論壇的舉辦，會再有提升。

中國浙江旅社到場宣傳。(記者劉梓祁／攝影)

此外，來自加拿大黃刀鎮(Yellowknife)的華人公司「黃刀旅遊」亦參展，希望招攬更多北美遊客。總經理羅尹婷表示，黃刀作為全球觀賞北極光的最佳地區之一，在疫情後損失大量國際遊客，但注意到紐約市場存在潛力。她說，早前紐約遊客僅占約10%，但如今在航線增多之下，相信能再有提升，且目前總體遊客數量已恢復至四年前水平的70%。

日本國家旅遊局宣傳相撲運動。(記者劉梓祁／攝影)

同時，日本國家旅遊局宣傳了相撲運動的歷史和傳統，以及寺廟和茶道等藝術。韓國旅遊發展局則介紹了文化、美食及傳統活動。戈利奇預計，今年為期兩天的旅遊展，共可吸引超過2萬1000人參加。

紐約國際旅遊探險展於今(28)日持續展出，更多資訊可上https://travelshows.com/shows/new-york/。