我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

紐約旅遊冒險展拚疫後觀光 400多業者參展 亞洲景點熱門

記者劉梓祁／紐約報導
紐約旅遊探險展火爆，大量亞洲國家參與。(記者劉梓祁／攝影)
紐約旅遊探險展火爆，大量亞洲國家參與。(記者劉梓祁／攝影)

一年一度的國際旅遊探險展(Travel & Adventure Show)，於27日登陸紐約市曼哈頓中城賈維茨中心(Javits Center)；據主辦方，今年規模為近年來最大，400個參展商齊聚一堂，希望藉由疫後復甦，推廣旅遊觀光，現場有來自全球的多樣化旅行地點、方案、服務和和文化體驗，而今年在國際旅遊上，有更多消費者在尋找亞洲的觀光地點。

紐約旅遊探險展，大量亞洲國家參與。(記者劉梓祁／攝影)
紐約旅遊探險展，大量亞洲國家參與。(記者劉梓祁／攝影)

國際旅遊探險展具有全球旅遊業風向標之稱，主辦方表示，本年活動的規模為近年來最大，部分原因為新冠疫情的影響已經逐漸退去，全球各地旅遊行業亦在逐漸復甦，因此有許多參展機構和國家希望籍此機會助推疫後觀光產業。據旅遊探險展副總裁戈利奇(Jonathan Golicz)介紹，本次活動有超過400個參展商，包括各地官方代表及酒店、郵輪和旅社等相關業者，旨在打造「一站式平台」，幫助旅遊愛好者做好出行規畫。

紐約旅遊探險展火爆，助推疫後觀光產業。(記者劉梓祁／攝影)
紐約旅遊探險展火爆，助推疫後觀光產業。(記者劉梓祁／攝影)

活動中，民眾能夠參觀不同地區的專門展區，以及參加研討等互動式交流機會。本次展覽所含地區包括台灣、巴哈馬、南極洲、伯利茲、哥斯達黎加、厄瓜多爾和中國等數百處全球目的地。戈利奇說，疫情對旅遊業的影響顯而易見，但所幸總體情況在2023年有本質提升，尤其是國際旅行方面，有更多消費者在尋找亞洲的觀光地點。

現場也有多個亞洲國家和城市設立展位，推廣各自旅遊特色。其中，江蘇旅遊(北美)推廣中心和浙江中青旅國際旅行社有限公司，分別以江南風情和的綠色山水為重點介紹，吸引了眾多民眾圍觀。另外，中國駐紐約旅遊辦事處亦到場介紹山西平遙的古鎮之美和漆器藝術，主任馬雲飛說，目前中國的國際遊客數量正在恢復，但速度「仍不理想」，但相信藉著今年美中旅遊高峰論壇的舉辦，會再有提升。

中國浙江旅社到場宣傳。(記者劉梓祁／攝影)
中國浙江旅社到場宣傳。(記者劉梓祁／攝影)

此外，來自加拿大黃刀鎮(Yellowknife)的華人公司「黃刀旅遊」亦參展，希望招攬更多北美遊客。總經理羅尹婷表示，黃刀作為全球觀賞北極光的最佳地區之一，在疫情後損失大量國際遊客，但注意到紐約市場存在潛力。她說，早前紐約遊客僅占約10%，但如今在航線增多之下，相信能再有提升，且目前總體遊客數量已恢復至四年前水平的70%。

日本國家旅遊局宣傳相撲運動。(記者劉梓祁／攝影)
日本國家旅遊局宣傳相撲運動。(記者劉梓祁／攝影)

同時，日本國家旅遊局宣傳了相撲運動的歷史和傳統，以及寺廟和茶道等藝術。韓國旅遊發展局則介紹了文化、美食及傳統活動。戈利奇預計，今年為期兩天的旅遊展，共可吸引超過2萬1000人參加。

紐約國際旅遊探險展於今(28)日持續展出，更多資訊可上https://travelshows.com/shows/new-york/

紐約旅遊探險展，助推疫後觀光產業。(記者劉梓祁／攝影)
紐約旅遊探險展，助推疫後觀光產業。(記者劉梓祁／攝影)
中國駐紐約旅遊辦事處在場設點。(記者劉梓祁／攝影)
中國駐紐約旅遊辦事處在場設點。(記者劉梓祁／攝影)

觀光 疫情 紐約市

上一則

紐約旅展 台觀光局力推環島遊 攤位吸人潮

延伸閱讀

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜
紐約法拉盛華人超市頻遭竊每月損失數萬 警免費檢查安防盲點

紐約法拉盛華人超市頻遭竊每月損失數萬 警免費檢查安防盲點
川普官司再敗 誹謗案判賠女作家8330萬天價

川普官司再敗 誹謗案判賠女作家8330萬天價

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
「手工薺菜大餛飩」產品，在未經聯邦檢查的情況下被生產與銷售。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

未經檢查生銷冷凍餛飩 法拉盛公司遭農業部發公衛警報

2024-01-21 13:54

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜