紐約旅展 台觀光局力推環島遊 攤位吸人潮

台灣觀光局設展位，力推「親山親水樂環島」。(記者劉梓祁／攝影)

國際旅遊探險展27日在紐約市 舉辦，台灣觀光 署駐紐約辦事處同時作為參展和贊助方參加，以「親山親水樂環島」為主題，展示了台灣豐富的自然景觀和獨特的文化魅力；現場民眾透過攤位，了解到台灣的山脈、海岸線、森林和溪流，凸顯了台灣作為全方位旅遊目的地的吸引力。

台灣不僅有名揚海外的奶茶、小籠包等美食，更有高達258個超過1000呎的山脈，和保護良好的自然風光。另外，有眾多旅遊評級機構將台灣獨特且多元的人文和風土列作特色。

在展會上，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣的聲譽並非「老王賣瓜」，國際社群「InterNations」的「全球最適合旅外人士旅遊、居住的國家」排名中，台灣生活品質排名第二、綜合評價第五名，且台南更榮獲國際媒體「CNN」及國家地理旅遊雜誌評為2024年全球最值得造訪的地區之一。

當天活動上，中華航空和長榮航空也到場宣傳各自航線，且「新亞室內樂協會」也於場館大舞台表演台灣作曲家改編的弦樂四重奏。履新不久的觀光局駐紐約辦事處主任莊靜真致詞說，台灣地理依山傍海，有豐富的自然生態及多元的文化，且四季皆有特色主題活動。

莊靜真表示，台灣北、中、南、東的各地方小鎮以豐富的特色及人文風情聞名，更別論從夜市小吃延伸到米其林推薦的各類美食遍布全台，在完善的步道、自行車道和鐵路系統支持下，非常適合環島體驗。根據觀光署，目前到台灣遊玩的旅客均有機會參加台幣5000元的旅遊消費金抽籤，且高鐵提供兩人同行一人免費的優惠。

台灣展區的另一重點則是「2024龍耀台南」燈會，將於台灣時間2月24日於台南登場，與台積電 合作舉辦。活動將展示台南獨有的文化魅力與藝術創意，並提供一系列文化演出和活動，預計將吸引來自全台灣乃至國際的遊客。