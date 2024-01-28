紐約旅展 台觀光局力推環島遊 攤位吸人潮
國際旅遊探險展27日在紐約市舉辦，台灣觀光署駐紐約辦事處同時作為參展和贊助方參加，以「親山親水樂環島」為主題，展示了台灣豐富的自然景觀和獨特的文化魅力；現場民眾透過攤位，了解到台灣的山脈、海岸線、森林和溪流，凸顯了台灣作為全方位旅遊目的地的吸引力。
台灣不僅有名揚海外的奶茶、小籠包等美食，更有高達258個超過1000呎的山脈，和保護良好的自然風光。另外，有眾多旅遊評級機構將台灣獨特且多元的人文和風土列作特色。
在展會上，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣的聲譽並非「老王賣瓜」，國際社群「InterNations」的「全球最適合旅外人士旅遊、居住的國家」排名中，台灣生活品質排名第二、綜合評價第五名，且台南更榮獲國際媒體「CNN」及國家地理旅遊雜誌評為2024年全球最值得造訪的地區之一。
當天活動上，中華航空和長榮航空也到場宣傳各自航線，且「新亞室內樂協會」也於場館大舞台表演台灣作曲家改編的弦樂四重奏。履新不久的觀光局駐紐約辦事處主任莊靜真致詞說，台灣地理依山傍海，有豐富的自然生態及多元的文化，且四季皆有特色主題活動。
莊靜真表示，台灣北、中、南、東的各地方小鎮以豐富的特色及人文風情聞名，更別論從夜市小吃延伸到米其林推薦的各類美食遍布全台，在完善的步道、自行車道和鐵路系統支持下，非常適合環島體驗。根據觀光署，目前到台灣遊玩的旅客均有機會參加台幣5000元的旅遊消費金抽籤，且高鐵提供兩人同行一人免費的優惠。
台灣展區的另一重點則是「2024龍耀台南」燈會，將於台灣時間2月24日於台南登場，與台積電合作舉辦。活動將展示台南獨有的文化魅力與藝術創意，並提供一系列文化演出和活動，預計將吸引來自全台灣乃至國際的遊客。
據悉，美國民眾前往台灣可免簽證入境，最長可停留90天，且美台互惠使用自動通關系統。活動中，兩家航空公司還分別提供一張紐約和台北的往返機票作為活動抽獎贈品，到場者僅需填寫問卷即可參加抽獎。
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