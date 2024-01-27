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華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

記者高雲兒／紐約報導
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人社區早有找槍手代考駕照、買駕照的歷史，但近期不少讀者反應，最近這個現象在皇后區法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中，其中走線華人尤其多；相關專業人士警告，一旦被作弊發現，將面臨駕照吊銷的制裁，並可能在幾年內無法再次考取駕照，民眾應守法。

據一名走線華人王先生透露，他最近聽說不少華人購買駕照，「我知道的兩個人，一個花了1200元，一個1400元，讓別人代替他們參加考試，本人只要在家等駕照寄過來就好了」。他透露，其中一位是透過駕校進行購買。

近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。圖為皇后區的紐...
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。圖為皇后區的紐約州汽車監理廳(DMV)。(記者高雲兒／攝影)

另外一名不願透露姓名的走線華人表示，一些駕校教練主動建議學員購買駕照，「我在那個駕校買了幾節課，然後我考試沒過，當時很著急，我問教練說有什麼法辦法可以讓我過，他說可以找人代考，1500元全包」。他表示，教練聲稱，包括筆試和路考在內的整個過程都會由一個外貌相似的人代替完成，被發現的風險很低。

張女士是一家在法拉盛地區開設20多年的駕校的工作人員，她表示，他們最近也接到不少詢問買駕照的類似電話，不得不一一回絕，「我們跟他們說，被抓到以後要上黑名單的」；對於此現象，她指出，可能有些華人由於不懂英文或害怕考試，「還有就是華人有個習慣，如果用錢可以做到，就不想花時間考了」。

走線華人王先生則認為，這一現象的原因可能是因為華人在短時間內大量增加，導致練車和預約路考的排隊時間變得非常長；但法拉盛附近考場的路考通過率低也是一個原因，「老司機很多都考不過，我身邊十多個考駕照的，平均考三次」。

他表示，這一點不能全怪華人，「我覺得我們經常被亂扣分，我有個老司機朋友被扣了130分，所以很多人都去新鮮草原考了」。

信心商業駕校的華人教練李健(Jacky Li)說買駕照風險很大，「我和我的學員說，買駕照的不會只賣一個人，如果一個人被紐約州汽車監理廳(DMV)發現，剩餘的人都會發現」。

他表示，一旦被發現，駕照肯定會被吊銷，並可能在幾年內不能考試，而且紀錄會一直在案，「華人來這邊不太容易，我建議大家本本分分遵紀守法，這不僅是對別人，也是對自己負責」。

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