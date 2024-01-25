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樣本丟垃圾桶… 過敏測試造假 華男騙8.8萬人590萬元

記者許君達／紐約報導
加拿大籍華男崔凱爾涉嫌編造虛假過敏測試，稱一根頭髮就可以測出800種過敏物質，但完全是假造的，共詐騙得手590萬元。(路透)
加拿大籍華男崔凱爾涉嫌編造虛假過敏測試，稱一根頭髮就可以測出800種過敏物質，但完全是假造的，共詐騙得手590萬元。(路透)

涉嫌以提供過敏測試為由，詐騙獲利590萬元的加拿大華裔嫌犯崔凱爾(Kyle Tsui，音譯)日前在紐約南區聯邦法院認罪。若罪名成立，最高刑期可達20年，崔凱爾並被沒收違法所得超過416萬元。

用頭髮測試？全是瞎編

現年41歲的崔凱爾是加拿大安大略省人，他被控在2018年9月至2019年4月間，在網路上宣稱有償提供食品和環境過敏及敏感性測試服務，共吸引了超過8萬8000名美國用戶上鉤，總計向其支付了約590萬元的服務費。但崔凱爾在收到錢後，完全未提供任何實驗或測試，而是直接向用戶假造結果。

根據起訴書，崔凱爾及其公司在網上大肆宣傳其測試服務「最暢銷、評價極高」，「只需少量頭髮樣本」即可「確定您的身體對800種不同食物和環境項目的反應」。然而，崔凱爾在收到用戶寄來的頭髮後，甚至根本沒有拿進實驗室，而是直接指示下屬將其丟棄在垃圾桶中。客戶隨後收到的「檢測」結果看似有模有樣，「告知」他們哪些食物是安全的、哪些食物或環境可能造成過敏，但事實上，所有結果都是崔凱爾及其團隊隨意編造的。

檢方指責騙局「厚顏無恥」

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)指責崔凱爾的騙局「厚顏無恥」，會導致數以萬計的受害者因毫無依據的虛假結果而面臨健康風險。

崔凱爾2023年11月在西班牙被捕後，引渡至美國。他承認了一項電信欺詐罪(wire fraud)和一項郵件欺詐罪(mail fraud)，並被沒收違法所得共416萬5884.7元。兩項罪行的最高刑期都是20年，對崔凱爾的量刑判決計畫於今年5月30日進行。

法院提醒受害者相關權益

紐約南區聯邦法院提醒，所有可能遭遇了崔凱爾騙局的消費者，可在法院數據庫https://reurl.cc/N4QkK6查看詳細案件信息、受害者權利條款以及受害者證人協調員的聯繫方式。

加拿大 檢測 華裔

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