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華埠劉錦廣場 市府將斥資5580萬重新設計

記者和釗宇／紐約報導
紐約市將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場，社區諮詢階段將於下月啟動。(記者和釗宇 / 攝影)
紐約市將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場，社區諮詢階段將於下月啟動。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市亞當斯(Eric Adams)在24日發表的市情咨文中宣布，將投資5580萬元重新設計曼哈頓華埠劉錦廣場(Kimlau Square)，社區諮詢階段將於下月啟動。

劉錦廣場坐落在六條街的交會處，根據市長辦公室，劉錦廣場的翻新將包括三個部分，首先廣場面積將擴大並縮短行人過街距離，並計畫新建一個新歡迎牌樓作為廣場入口，另外還將美化劉錦廣場至布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)之間的柏路(Park Row)。

市府表示，劉錦廣場的重新設計將由州府和市府共同出資，其中市府將承擔4430萬元，州府承擔1150萬元，並將徵求華埠社區的意見。亞當斯表示，「這項翻新項目將為華埠創造一個世界級的廣場，給這一紐約市最為混亂的路口帶來秩序，並且為華埠這一紐約市歷史悠久社區提供所需要的廣場入口。」

市府公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷表示，劉錦廣場翻新的社區諮詢階段將於下月啟動；該項目是州府擴大「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)後的一部分，州府兩年前就已發放資金，後來市府將公共項目設計的職責從交通局、公園局轉移到市長公共區域辦公室，目前需要社區為翻修設計獻計獻策。

劉雅婷說，華埠是全市人口最密集的社區之一，更是老年人口最多的社區之一，同時也是商用車輛的重要通道，重新設計後的劉錦廣場將捨棄目前複雜的六街區交叉口設計，過街人行道將更加直觀也更短，占地面積將從目前的1萬2000平方呎增加到2萬平方呎，增幅為66%。

她還表示，重新設計的劉錦廣場也將設立一個歡迎牌樓，拱門的設計由州府出資250萬元贊助，而建造牌樓需要從社區籌集更多資金，具體數額等設計定案後確定。

柏路美化工程則將讓民眾、遊客更容易地從布碌崙大橋步行至華埠，包括改善路標和照明等。

華埠 紐約市 亞當斯

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