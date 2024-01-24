新冠藥費 紐約州擬強制由保險公司全額負擔

聯邦在去年結束了免費普及新冠病毒防治措施的政策，部分商業保險的受益人，恐要開始為新冠藥物承擔共付額。(路透)

隨著聯邦在去年結束了免費普及新冠病毒防治措施的政策，部分商業保險 的受益人，恐要開始為新冠藥物承擔共付(co-pay)額度。為了彌補這個漏洞，紐約州 參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)23日提案，擬強制紐約州內的商業保險公司，為新冠病毒相關患者全額支付經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准的口服抗病毒治療藥物，包括特效藥Paxlovid。

據聯邦衛生研究院(National Institutes of Health)公布的數據，由輝瑞公司(Pfizer)開發的藥物Paxlovid可將新冠病毒感染後的死亡風險降低73%，在臨床上廣被使用，不過Paxlovid的市場價格高達1390元。

新冠特效藥Paxlovid。(霍伊曼官方網站)

聯邦於去年11月初結束新冠防治全覆蓋政策，相關的資金投入也日漸減少。擁有保險和白卡 的美國人雖然可在今年年底之前繼續免費獲得Paxlovid，但從明年開始，就將要承擔至少140元的共付額度。

霍伊曼強調，Paxlovid是一種救命藥，昂貴的共付和高額免費額度不應成為紐約人獲得有效治療的障礙。他的提案中，在紐約州運營的商業保險和提供白卡賠付的保險運營商，都必須為客戶全額支付包括Paxlovid在內的新冠口服藥物，不得設置共付額度等豁免條款。

根據州衛生廳的數據，目前每周仍有過百人死於與新冠病毒感染有關的病症。霍伊曼表示，雖然人們認為大流行已經結束，但新冠病毒仍然存在且是一個致命威脅。免費獲得特效藥物不僅是為弱勢群體減輕經濟負擔，更是對其他健康人群的保護。