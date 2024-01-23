否決攔檢法後 亞當斯邀議員隨警出任務

為了說服市議會不要推翻自己的否決案，市長亞當斯聯合市警總局局長卡班，邀請市議員體驗共同巡邏。圖為此前亞當斯召開記者會宣布否決市議會通過的攔檢報告法案。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)在否決了市議會通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)後，日前又聯合市警總局局長卡班(Edward Caban)，公開呼籲市議員與巡邏警員同行，以體驗法案將會給未來的執法工作帶來的額外負擔。

亞當斯19日否決了兩項已經市議會通過的法案，分別為引發了很大爭議的「攔檢次數法案」、以及另一項旨在禁止市屬監獄 單獨監禁在押人員的法案。市議長歐德思(Adrienne Adams)在當日發表的聲明中表示，議員們將會推翻市長的否決。

「攔檢次數法案」要求警員對所有街頭攔檢做出報告，如被詢問者的年齡、性別、種族及攔檢原因等，報告範圍涵蓋了此前並不要求的一級和二級攔檢。該法案在市議會表決時得到了35張支持票，而根據法律，市議會推翻市長的否決所需的票數為34票。

這意味著，亞當斯如想維持他的否決意見，必須從對方陣營中至少拉回兩席站到自己一方，而為了嘗試勸說議員回心轉意，亞當斯和卡班因而邀請他們跟隨警員親自體驗。亞當斯承諾，警方將為參與體驗活動的議員提供防彈背心，並在四小時共同巡邏後邀請他們前往市警總局溝通。

亞當斯表示，議員們應該更好地了解這項法案，將如何迫使警員花費更多的時間填寫文件而非保護市民安全。卡班也表示，該法案所要求的文書工作將比以前增加十倍，對於警方的時間和資源都構成沉重負擔。

亞當斯在記者會上透露，新當選市議員並任市議會公共安全小組主席的薩拉姆(Yusef Salaam)，已表示將會接受他們的邀請。此外他還重申了他「僅反對對程度最低的一級攔檢進行報告」的態度。

不過，市議會發言人德薩穆斯(Rendy Desamours)也發表聲明，稱受到警察日常打擾影響的市民，往往不清楚一級攔檢或二、三級攔檢之間的區別，因此議會所要做的是繼續敦促加強執法透明度。