我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

否決攔檢法後 亞當斯邀議員隨警出任務

記者許君達／紐約報導
為了說服市議會不要推翻自己的否決案，市長亞當斯聯合市警總局局長卡班，邀請市議員體驗共同巡邏。圖為此前亞當斯召開記者會宣布否決市議會通過的攔檢報告法案。(記者劉梓祁／攝影)
為了說服市議會不要推翻自己的否決案，市長亞當斯聯合市警總局局長卡班，邀請市議員體驗共同巡邏。圖為此前亞當斯召開記者會宣布否決市議會通過的攔檢報告法案。(記者劉梓祁／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)在否決了市議會通過的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)後，日前又聯合市警總局局長卡班(Edward Caban)，公開呼籲市議員與巡邏警員同行，以體驗法案將會給未來的執法工作帶來的額外負擔。

亞當斯19日否決了兩項已經市議會通過的法案，分別為引發了很大爭議的「攔檢次數法案」、以及另一項旨在禁止市屬監獄單獨監禁在押人員的法案。市議長歐德思(Adrienne Adams)在當日發表的聲明中表示，議員們將會推翻市長的否決。

「攔檢次數法案」要求警員對所有街頭攔檢做出報告，如被詢問者的年齡、性別、種族及攔檢原因等，報告範圍涵蓋了此前並不要求的一級和二級攔檢。該法案在市議會表決時得到了35張支持票，而根據法律，市議會推翻市長的否決所需的票數為34票。

這意味著，亞當斯如想維持他的否決意見，必須從對方陣營中至少拉回兩席站到自己一方，而為了嘗試勸說議員回心轉意，亞當斯和卡班因而邀請他們跟隨警員親自體驗。亞當斯承諾，警方將為參與體驗活動的議員提供防彈背心，並在四小時共同巡邏後邀請他們前往市警總局溝通。

亞當斯表示，議員們應該更好地了解這項法案，將如何迫使警員花費更多的時間填寫文件而非保護市民安全。卡班也表示，該法案所要求的文書工作將比以前增加十倍，對於警方的時間和資源都構成沉重負擔。

亞當斯在記者會上透露，新當選市議員並任市議會公共安全小組主席的薩拉姆(Yusef Salaam)，已表示將會接受他們的邀請。此外他還重申了他「僅反對對程度最低的一級攔檢進行報告」的態度。

不過，市議會發言人德薩穆斯(Rendy Desamours)也發表聲明，稱受到警察日常打擾影響的市民，往往不清楚一級攔檢或二、三級攔檢之間的區別，因此議會所要做的是繼續敦促加強執法透明度。

亞當斯 監獄

上一則

紐約客談／在公正和效率間 作秀是最差選項

下一則

布碌崙又一華婦 過馬路遭左轉車撞擊身亡

延伸閱讀

市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務

市府聯合非營利組織 免除50萬低收入民眾的醫療債務
莊文怡宣誓就職：定為社區造福

莊文怡宣誓就職：定為社區造福
民代連署 籲社交媒體刪地鐵衝浪視頻

民代連署 籲社交媒體刪地鐵衝浪視頻
亞當斯否決「攔檢次數法案」 市議會料將推翻

亞當斯否決「攔檢次數法案」 市議會料將推翻

熱門新聞

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警