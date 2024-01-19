「不是最嚴重」8大道攤販、外賣郎不畏天寒 照常工作

寒冷天氣下在街邊午休的林先生。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 19日再迎來降雪氣候，因天氣不佳，布碌崙 (布魯克林)8大道 向來熙來攘往的商業大道，少了以往人潮湧動的畫面；儘管如此，社區一些美食、水果攤販以及外賣郎仍為生計忙碌，不畏寒冷氣候、照常工作，並抱持積極態度道，「至少不是最嚴重的程度。」

一個月前從福州移民來紐約的林先生，才剛在熊貓外賣平台工作，19日午休時將電單車停在路邊，人則站在街邊、靠在牆面上歇息吃午餐；他指出，冬季時會穿得很厚實，裡層除有自己的衣物外，外層還有平台統一發放的防寒制服，為防止球鞋被雪浸濕，他用了兩個塑料袋將鞋子包裹住。

林先生形容，接單後需要盡快抵達餐廳，接著將餐食送到顧客手中，整個作業需要爭分奪秒去執行，送達率不佳的話，平台往後便會拒絕將訂單交給自己；因此就算天氣寒冷，也不會回到辦公室去歇息，「外套脫上脫下很耗時間，所以只能在戶外等訂單進來。」

「雪天最大的問題就是路滑，要騎得比平常更慢一些」，林先生說，若期間不慎打翻餐食，外賣郎需自行承擔和賠償，因此檢查餐盒包裝有無處理好、袋子是否綁緊很重要；他曾在路面上遇過幾次車輪打滑的現象，但所幸沒有跌倒，可據他所知，有同事因煞車不及，被街邊突然打開的車門撞上，「有時候這些很難避免，只能自己小心。」

在8大道交54街經營水果攤已有10幾年的鄭老闆娘說，一年四季下來就冬季最為難熬，街上的人少導致銷量降低，很多水果擺上街不到一個小時就會結冰，容易壞掉；她表示，店舖需自行承擔損失的部分，所以只會擺上蘋果、橙子、葡萄、榴蓮等較耐寒的水果，且擺的份量也比平時少了很多。