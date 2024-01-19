法拉盛下雪天人潮大減 攤販堅守

街道上仍有攤販擺攤，售賣冬季的防寒物品(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛 19日午時再降雪，不少民眾猝不及防，不得不匆忙躲進商場裡避雪。緬街街頭的攤販們紛紛搬離街頭，原本繁忙的街區瞬間安靜下來，白雪覆蓋了道路和建築物，街上行人稀少，許多民眾踩著積雪小心翼翼地前行。

在雪天裡依舊堅守在街邊的攤販張先生表示，儘管降雪讓生意變得困難，但他仍然努力提供熱食和飲料，以滿足過往行人的需求。他說，「天氣再冷，我也要堅持，生意雖然不如平時好，但我還是希望能夠為附近的居民提供一些方便。」

在人跡罕至的街道上，王女士堅持在法拉盛梅西百貨 門口(Macy's )擺攤，售賣冬季的防寒物品，包括棉帽、手套和襪子等。她表示，自己待在家裡也沒什麼事情可做，不如趁著這個機會出來賺一點錢。不論天氣如何，都要努力，特別是在突如其來的降雪讓很多人可能會來不及準備防寒物品，而她的攤位正好提供了這方面的商品。她笑著說，「我不怕冷，只要有機會賺錢，我就願意出來，積極面對生活。而且，有時候過路的行人看到我的商品也會光顧一下。」