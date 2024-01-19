法拉盛下雪天人潮大減 攤販堅守
法拉盛19日午時再降雪，不少民眾猝不及防，不得不匆忙躲進商場裡避雪。緬街街頭的攤販們紛紛搬離街頭，原本繁忙的街區瞬間安靜下來，白雪覆蓋了道路和建築物，街上行人稀少，許多民眾踩著積雪小心翼翼地前行。
在雪天裡依舊堅守在街邊的攤販張先生表示，儘管降雪讓生意變得困難，但他仍然努力提供熱食和飲料，以滿足過往行人的需求。他說，「天氣再冷，我也要堅持，生意雖然不如平時好，但我還是希望能夠為附近的居民提供一些方便。」
在人跡罕至的街道上，王女士堅持在法拉盛梅西百貨門口(Macy's)擺攤，售賣冬季的防寒物品，包括棉帽、手套和襪子等。她表示，自己待在家裡也沒什麼事情可做，不如趁著這個機會出來賺一點錢。不論天氣如何，都要努力，特別是在突如其來的降雪讓很多人可能會來不及準備防寒物品，而她的攤位正好提供了這方面的商品。她笑著說，「我不怕冷，只要有機會賺錢，我就願意出來，積極面對生活。而且，有時候過路的行人看到我的商品也會光顧一下。」
此外，還有一些餐館的廣告牌在短暫的時間裡已經被白雪覆蓋，但這並沒有阻擋店家的熱情。一家燒臘餐廳的老板表示，雖然天氣寒冷，但他們的廚房依然熱火朝天，為顧客準備飯菜。即便廣告牌被雪覆蓋，他們的餐廳仍然敞開大門，歡迎顧客進來感受溫暖的用餐環境。眾多餐館在下雪天也會依舊提供外賣服務，方便那些不願外出的民眾享受美食。
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