紐約今再降雪 20日恐為近1年最冷一天

19日早紐約市將再次降雪，並持續到20日下午。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 長達700多日積雪不足一吋的紀錄才在日前被打破，近日又即將迎來第二場降雪；根據氣象預報，今(19)日紐約市將再次降雪，可能出現高達五吋積雪，而這波天氣將持續影響至20日(周六)下午，降雪後帶來的冷空氣，20日預計將成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。

預報顯示，快速移動的東北風向風暴，將在19日早抵達紐約，並帶來降雪與冰雨，恐影響早晚通勤。降雪最有可能在19日早6時至9時之間開始，並在下午逐漸減弱，最終在晚上6時至8時間結束，此波降雪，預計將出現高達五吋積雪。

降雪過後，更冷的空氣將來襲，風速達每小時20至30哩，屆時體感溫度將更低，也讓20日預計成為近一年來最冷的一天。國家氣象局(The National Weather Service)表示，狂風將使得風寒效應(wind chills)接近零度。風寒效應是指在寒冷天氣中，強風和低溫相互作用，使人體感到更加寒冷的現象。

市長亞當斯 (Eric Adams)18日表示，19日預計會有更大的降雪到來，市府已經做好準備，民眾也須提前計畫，準備好應對更混亂的通勤，並採取必要措施以保證安全。

市緊急管理局(The New York City Emergency Management Department)則針對19日發布旅行警告。國家氣象局也發布了全市範圍內的危險天氣預警。換邊停車於19日暫停，咪表則正常收費。

預計紐約市周邊地區也將面臨相似的天氣情況，氣溫在華氏20度至30度之間，降雪相對紐約較少；長島 部分地區也可能出現三至五吋的降雪。

20日下午可能還會有少量飄雪，但在21日(周日)後，紐約市將暫時告別極寒天氣，溫度將回升至冰點以上，寒冷的天氣將持續到22日(周一)。23日(周二)開始預計天氣晴朗，最高溫度將在華氏40度左右。