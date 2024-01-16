紐約客談／MTA新閘門 防逃票防了個寂寞？

紐約地鐵 的逃票問題長期以來難以解決，無論是低頭鑽入、從上躍入，還是先把欄杆往回拉、從旁邊蹭進去，市民總能開發出新的逃票方法，而站在一旁的MTA 監督員也尸位素餐，視而不見。MTA說，地鐵一年因為逃票的損失，就要將近億元。

於是，MTA推出新款閘門，由金屬和玻璃製成，高度大約等同於正常人的胸部位置，很難直接躍過。當乘客刷MetroCards或使用OMNY無接觸支付進入車站時，閘門會自動打開，並在乘客經過後迅速關閉。

但顯而易見，這款新閘門反而讓逃票更加容易了。社交網路上有一段視頻瘋傳，要逃票的乘客甚至不需要像操作舊款閘門一樣把欄杆往回拉蹭進去，而是只要將手伸到閘門內側的感應器旁，閘門系統就會以為有乘客從內部出站而開門，逃票者就可以光明正大地趁虛而入。

可以說，新閘門防逃票防了個寂寞。當然，MTA也表示，這款閘門並不是最終版本。很顯然，如果要防止上述逃票方式，MTA就必須在各閘口兩側加裝較高的擋板，這樣逃票者的手才不會伸到旁邊的閘口裡面觸動感應裝置。

但是以MTA的習性，要加裝置，就要加預算 。那預算從哪裡來？現在地鐵已經漲價，堵車費也即將開始徵收，如果日後MTA以新款閘門還要增加預算為名，再想到其他盤剝民財的招數，也完全不會讓人奇怪。

MTA現在正在曼哈頓兩側的高速路出入口，加裝堵車費收費裝置，這也難怪有民眾擔心，日後如果MTA缺錢，會不會直接對所有上高速的車輛收費呢？