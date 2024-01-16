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市民投訴無證客敲門乞討 紐約4庇護所實施宵禁

記者許君達／紐約報導
由於有市民反映庇護所內的無證客前往周邊社區敲門乞討，紐約市府對四家庇護所下達了宵禁令。圖為市政府用於安置無證客的帳篷城裡的床位。(美聯社)
由於有市民反映庇護所內的無證客前往周邊社區敲門乞討，紐約市府對四家庇護所下達了宵禁令。圖為市政府用於安置無證客的帳篷城裡的床位。(美聯社)

由於有市民反映部分住在安置場所的無證客在社區挨家敲門乞討，紐約市府決定對全市四處庇護所發布宵禁令。接受宵禁的場所中，有一所位於曼哈頓、一所位於布碌崙(布魯克林)，還有兩所位於皇后區，禁令將從16日(周二)開始執行。

宵禁令將涉及大約1900名無證客。根據禁令，住在宵禁場所的居民需要在每晚11時前登記入住，直至早上6時以後才能再次出門，這與目前市內遊民庇護所的管理規定一致。而如果居民有工作、上學、法律或醫療方面的需求，也可提前申請豁免宵禁的資格。市府計畫從15日開始通知庇護所內居民，並從16日晚間11時開始執行，在30天內違反宵禁令超過三次者，將被驅逐出庇護所。

目前設禁令的四家庇護所，分別位於曼哈頓哈林區(Harlem)、布碌崙貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、皇后區阿斯托利亞(Astoria)以及甘迺迪機場旁。目前尚不清楚未來是否會計畫將宵禁令擴展至所有庇護所，但市府表示並不排除這種可能性。

宵禁的想法最初由皇后區市議員阿里奧拉(Joann Ariola)向市府提出，因為她接到了不止一名選民的投訴，稱附近庇護中心內的居民不分晝夜地進入周邊社區敲門乞討。

根據此前的報導，一些住在偏遠庇護所、比如布碌崙貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的無證客前往市區繁華地帶打工並不方便，因而開始嘗試前往附近的皇后區洛克威(Rockaway)以及布碌崙海洋公園(Marine Park)等社區乞討。

阿里奧拉對宵禁令的落實表示歡迎，她表示，未來的目標將是取消紐約的庇護城市政策以阻止尋求庇護人員的進入。不過，市府發布的聲明則表示，「紐約市將繼續引領全美管理這場全國性的人道主義危機」，同時也會優先考慮臨時庇護所周邊社區本地居民的健康和安全。

庇護 宵禁 布碌崙

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