改善8大道髒亂問題 華人促成立商業改進區

12日布碌崙(布魯克林)日落公園舉行「整治8大道 衛生問題」座談會，針對社區街道髒亂議題討論，會上有華人社區人士建議，應在8大道成立商業改進區(BID)，獲得市府的撥款集中治理當地商業圈的問題，儘管成立商改區 並非易事，但應即時起開始教育當地民眾。

社區人士凌飛表示，8大道的環境問題過去一直依賴警察和市府官員到社區執法，對執法單位、商家和無照攤販都是一種負擔；目前紐約市的三大華社包括曼哈頓華埠 、皇后區法拉盛等，過去也都面臨環境髒亂的問題，在成立商改區後，事實證明衛生已獲得顯著改善。

他指，商改區作為非營利組織，能獲得市府額外的經費，可以用來改善衛生、提升治安，且在已有的服務上，允許利用撥款做一些針對性的措施，「商改區是本身社區的組織，知道社區需要什麼，所有錢都可以專用在支持社區發展。」

「成立商改區將可以推動環境改善，幫助8大道塑造正面形象」，凌飛表示，不過成立商改區牽涉範圍極廣，並非一蹴可幾，像是華埠就籌畫四年才完成；此前，日落公園前市議員萬齊家(Carlos Menchaca)於2014年曾想推動8大道成立商改區，但因諸多因素未能成功。

他說，這可能歸咎於以前的教育工作還未到位，隨著華人的政治意識覺醒，是時候開始做外展工作，向公眾宣傳成立商改區的好處；他分析，社區變得整潔乾淨，更多人願意過來8大道租房和消費，屆時房屋升值，也有利於當地小房東。