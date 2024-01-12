109分局轄區竊車案猖獗 將加強執法

黃凌欽(中)協助美國童子軍的活動順利進行，獲得表彰。(記者高雲兒／攝影)

轄區包括皇后區法拉盛 的市警109分局近日召開警民會，新科局長、副督察(Deputy Inspector)科爾曼(Kevin Coleman)表示，竊車成為轄區主要面臨的問題，年增長達65.6%，將集中力量解決。市議員黃敏儀出席，表示將聯手分局打擊長期困擾法拉盛的無證攤販。

根據科爾曼在會上的報告，回顧2023年，該轄區的犯罪率比去年上升了4.1％，案件數從3104起增加至3232起，其中謀殺犯罪率下降66％，強暴案下降19％，搶劫案上升7％，重攻擊案(felony assault)上升31%，入室盜竊案(burglary)下降9%，重竊案(Grand Larceny)下降9%。

科爾曼補充，除了重攻擊案和汽車重竊案(Grand Larceny Auto)，包括皇后區在內的全市犯罪數據整體呈現趨於穩定，「但並不是說我們解決了所有問題，只是說我們正朝著正確的方向前進」；他表示，2024年的第一周犯罪數據就是佐證，相比去年同期下降31%，從61起下降到41起；在28天的統計中，犯罪數量較去年同期的255件減少到220起，下降率到30%

科爾曼強調，汽車重竊案從2022年的308起增長到2023年的510起，增長率達65.6%；他表示，將會全力打擊此類案件，「因為竊車賊不只是竊車，他們會用偷來的或者掛著假牌照的車，去犯下其他罪行，包括槍擊 、搶劫，這會是我們2024年關注的焦點」；據悉，北皇后區已派遣打擊汽車盜竊的專項警隊，並部署在109轄區的北面。此外，109分局也增加巡邏警車的數量，並將繼續增加。

此外，科爾曼提及元旦發生在靠近白石高速公路的車禍，造成五人死亡，一人受傷。他呼籲民眾繫好安全帶，並在轉彎時注意減速。另外，他提醒民眾在銀行時不要與他人交談，以避免被他人轉移注意力，成為犯罪下的受害者。