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紐約市高中收容無證客 學生被迫上網課挨轟

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市府把近2000名庇護客安置到麥迪遜高中，導致學生不得不遠程上課，大量家長抗議。(路透)
紐約市府把近2000名庇護客安置到麥迪遜高中，導致學生不得不遠程上課，大量家長抗議。(路透)

由於紐約市在日前迎來伴隨降雨的強風暴，造成部分地區停電和積水，市府當日把近2000名庇護客從布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)帳篷營地，轉移就近的麥迪遜高中(James Madison High School)，導致學生不得不遠程上課；對此，不僅大量家長表示抗議，企業家馬斯克(Elon Musk)和聯邦政府亦有所評論。

麥迪遜高中家長 群起抗議

此前紐約市經歷的暴風雨，導致多條火車線路受到影響，及數百航班延誤、大量輪渡暫停。由於貝涅特機場帳篷營地未有可靠遮擋，市府當即決定將1900名無證客遷至高中校園，並表示其為出於謹慎而採取措施。次日，大量官員及學生家長表示強烈反對，因有逾3400學生需被迫接受線上教學。

在城市移民危機持續數月並引發兩黨不斷辯論之下，市府官員表示，該高中已收到「大量仇恨電話，甚至炸彈威脅」。當天，有多位家長和民選官員在校園外集會，要求關閉貝涅特機場帳篷營地。其中有家長表示，當校方突然宣布遠程教學後，自己和孩子都不得不「匆忙地重新安排家庭日程」。

集會中，曾有一名移民互助工作者到場高喊「我們都是紐約人」，但引發與手舉「遠離庇護標語所」抗議者的爭吵。同樣到場的南布碌崙州眾議員諾瓦科夫(Michael Novakhov)表示，市府不應將校園變為庇護所，但亦對移民感到同情。對此，市長亞當斯(Eric Adams)讚許市府工作人員稱其「做得很好」，確保了無證客的安全和免受雨水澆淋。

市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)說，學校長期以來均「在緊急情況下向無家可歸家庭敞開大門」，且不會對「最脆弱的群體」置之不理。儘管如此，保守派市議員韋娜芙(Inna Vernikov)反駁指，按此標準，未來每次出現暴風雨，則都將有學校被徵用。市校長工會也在寄予高中校領導的信件中寫道，儘管風暴會帶來安全問題，但學校「永遠不應該被用來臨時安置非學生人口」。

馬斯克：下一步是到你家

由於此事造成廣泛影響，馬斯克亦在社交媒體評論說，「這便是酒店房間用完時會發生的事情」，即「把孩子們從學校趕出用作非法住房」。他表示，市府在徵用完所有校園後，將會「來到人們家中」。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)則在回答有關提問時表示，關於爭議的具體情況及行動的具體細節，需由紐約市政府回答。

尚皮耶說，市府已告知聯邦，所有庇護客已返回營地。她還強調，由於總統拜登(Joe Biden)需同時處理多個事務，因此針對紐約市自身所採取的措施，則「必須」由其市府作出回應。

紐約市 庇護 馬斯克

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