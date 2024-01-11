我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

長島淹水停電 紐約本周末將再迎風暴

記者高雲兒、范航瑜／紐約報導
9日晚上狂風大作，Freeport和林登赫斯特社區一些房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。（讀者提供）
9日晚上狂風大作，Freeport和林登赫斯特社區一些房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。（讀者提供）

9日晚上的狂風暴雨讓大紐約地區陷入不同程度的洪水和停電狀況，有些社區淪為澤國，市區交通大亂。另外，預計本周末將迎來另一場風暴，但程度不會如此劇烈。

據電力公司表示，長島薩福克郡(Suffolk County)和納蘇郡(Nassau County)有1800戶家庭斷電，威徹斯特郡(Westchester County)則有1100戶家庭的電力受到影響。長島南部積水嚴重，住在Freeport和林登赫斯特(lindenhurst)附近的華裔居民Sam說，9日晚上狂風大作，早上醒來時發現房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。

長島南部被淹，許多車都被淹。(Sam提供)
長島南部被淹，許多車都被淹。(Sam提供)

接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。相比之下，紐約市皇后區的居民反映情況要好些，住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。張小姐笑稱，還好家裡備了手電筒。

住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電...
住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。(張小姐提供)

福克斯預報中心的氣象學家諾蘭(Nikki Nolan)表示，預計本周末將迎來第二場冬季風暴，帶來大風和大雨，不過好消息是預計天氣不會像這次的風暴那樣強烈；他表示，這場風暴將於13日(周六)抵達，除了風雨，北部和西部的部分地區還可能迎來降雪；到了15日(下周一)，天氣將轉好，但氣溫將下降。

同時，10日凌晨的暴雨嚴重影響了紐約市的公共交通。中央公園的降水量達1.95吋，紐約市多條火車線路受到了影響。拉瓜地亞機場和甘迺迪國際機場在9日晚都實施了停飛令(Ground Stop)。在此之前，兩個機場的數百個航班延誤，數十個航班被取消。

惡劣天氣也影響了紐約市的輪渡交通。連接史泰登島與曼哈頓的聖喬治航線(St. George)，以及皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)的輪渡航線都由於強風而暫停。

紐約地鐵在每次暴雨中都是重災區。為了應對此情況，大都會運輸署(MTA)的工作人員在全市一些最容易受到水災影響的車站通風口上方放置了隔離墊，以防雨水淋濕站台上的乘客。儘管如此，由於地鐵系統本身的設計限制，雨水還是會不可避免地滲入地鐵通道中。

接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。(張小姐提供)
接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。(張小姐提供)
長島南部被淹，許多車都被淹。(Sam提供)
長島南部被淹，許多車都被淹。(Sam提供)

紐約市 長島 地鐵

上一則

面交風險多 紐約市警推98個交易專區

下一則

紐約地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

延伸閱讀

紐約州4月將迎99年來首次日全食 紐約市可看到89%日食

紐約州4月將迎99年來首次日全食 紐約市可看到89%日食
風暴導致大紐約停電和洪水 本周末將迎第二場風暴

風暴導致大紐約停電和洪水 本周末將迎第二場風暴
紐約市地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

紐約市地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌
強風豪雨擾亂紐約交通：輪渡暫停 航班延誤 火車也受影響

強風豪雨擾亂紐約交通：輪渡暫停 航班延誤 火車也受影響

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光