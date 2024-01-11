長島淹水停電 紐約本周末將再迎風暴

9日晚上狂風大作，Freeport和林登赫斯特社區一些房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。（讀者提供）

9日晚上的狂風暴雨讓大紐約地區陷入不同程度的洪水和停電狀況，有些社區淪為澤國，市區交通大亂。另外，預計本周末將迎來另一場風暴，但程度不會如此劇烈。

據電力公司表示，長島 薩福克郡(Suffolk County)和納蘇郡(Nassau County)有1800戶家庭斷電，威徹斯特郡(Westchester County)則有1100戶家庭的電力受到影響。長島南部積水嚴重，住在Freeport和林登赫斯特(lindenhurst)附近的華裔居民Sam說，9日晚上狂風大作，早上醒來時發現房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。

長島南部被淹，許多車都被淹。(Sam提供)

接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。相比之下，紐約市 皇后區的居民反映情況要好些，住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。張小姐笑稱，還好家裡備了手電筒。

住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。(張小姐提供)

福克斯預報中心的氣象學家諾蘭(Nikki Nolan)表示，預計本周末將迎來第二場冬季風暴，帶來大風和大雨，不過好消息是預計天氣不會像這次的風暴那樣強烈；他表示，這場風暴將於13日(周六)抵達，除了風雨，北部和西部的部分地區還可能迎來降雪；到了15日(下周一)，天氣將轉好，但氣溫將下降。

同時，10日凌晨的暴雨嚴重影響了紐約市的公共交通。中央公園的降水量達1.95吋，紐約市多條火車線路受到了影響。拉瓜地亞機場和甘迺迪國際機場在9日晚都實施了停飛令(Ground Stop)。在此之前，兩個機場的數百個航班延誤，數十個航班被取消。

惡劣天氣也影響了紐約市的輪渡交通。連接史泰登島與曼哈頓的聖喬治航線(St. George)，以及皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)的輪渡航線都由於強風而暫停。