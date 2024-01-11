長島淹水停電 紐約本周末將再迎風暴
9日晚上的狂風暴雨讓大紐約地區陷入不同程度的洪水和停電狀況，有些社區淪為澤國，市區交通大亂。另外，預計本周末將迎來另一場風暴，但程度不會如此劇烈。
據電力公司表示，長島薩福克郡(Suffolk County)和納蘇郡(Nassau County)有1800戶家庭斷電，威徹斯特郡(Westchester County)則有1100戶家庭的電力受到影響。長島南部積水嚴重，住在Freeport和林登赫斯特(lindenhurst)附近的華裔居民Sam說，9日晚上狂風大作，早上醒來時發現房子被淹沒，許多居民甚至不得不划船出行。
接近皇后區的長島大頸地帶，有居民反映樹木被風吹倒。相比之下，紐約市皇后區的居民反映情況要好些，住在艾姆赫斯特(Elmhurst)56大道的張小姐說，9日晚上7時30分左右斷電，「來了五輛消防車，花了大約兩個小時才修好」。張小姐笑稱，還好家裡備了手電筒。
福克斯預報中心的氣象學家諾蘭(Nikki Nolan)表示，預計本周末將迎來第二場冬季風暴，帶來大風和大雨，不過好消息是預計天氣不會像這次的風暴那樣強烈；他表示，這場風暴將於13日(周六)抵達，除了風雨，北部和西部的部分地區還可能迎來降雪；到了15日(下周一)，天氣將轉好，但氣溫將下降。
同時，10日凌晨的暴雨嚴重影響了紐約市的公共交通。中央公園的降水量達1.95吋，紐約市多條火車線路受到了影響。拉瓜地亞機場和甘迺迪國際機場在9日晚都實施了停飛令(Ground Stop)。在此之前，兩個機場的數百個航班延誤，數十個航班被取消。
惡劣天氣也影響了紐約市的輪渡交通。連接史泰登島與曼哈頓的聖喬治航線(St. George)，以及皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)的輪渡航線都由於強風而暫停。
紐約地鐵在每次暴雨中都是重災區。為了應對此情況，大都會運輸署(MTA)的工作人員在全市一些最容易受到水災影響的車站通風口上方放置了隔離墊，以防雨水淋濕站台上的乘客。儘管如此，由於地鐵系統本身的設計限制，雨水還是會不可避免地滲入地鐵通道中。
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