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紐約商業扒手猖狂 華人商家影響嚴重

記者張心／紐約報導
零售盜竊現象在法拉盛屢見不鮮，商家對此早已無奈。(記者張心／攝影)
零售盜竊現象在法拉盛屢見不鮮，商家對此早已無奈。(記者張心／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日發表2024年度州情咨文，首次將零售盜竊放置公共治安治理重點，直言全州商業扒手瘋狂程度幾近失控；對此引發華人社區共鳴，並呼籲政府若想要改善，還需要長期監管、從根本解決才行。。

皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，零售盜竊現象在法拉盛屢見不鮮，許多商家早已無奈。「我時常接到商家投訴，像是昨天有個華人店家，貨品被一群青少年破壞，收銀台的小費被偷走。店家說一個禮拜起碼要三次，警察也沒辦法。」

余鈿崧說，超市店大、貨品多，讓扒手有不少機會下手。「我們發現犯案的青少年占大多數，因為司法對此無能為力。」

受到保釋法改革影響，竊盜雖然被警察逮捕，但很快又會被釋放，「若真想改革問題，也需要解決司法漏洞」。余鈿崧認為，多數華人商家還是抱著「自保為上策」的心態，做好防盜措施。

曼哈頓華埠商業改進區行政總監陳作舟也說，華埠零售盜竊雖然不似法拉盛那般嚴重，但是商家還是人人都開始配備攝像頭，給物品上鎖。

陳作舟表示，州府願意組建「快閃搶劫」(Smash and Grab)小組很好，但對商家盜竊這種有組織、有預謀、持續時間長的犯罪模式，不應該僅採取「打游擊」的做法，好像突擊一次就結束，還是需要長期監管。

他說，自己從去年起加入市長亞當斯(Eric Adams)組織的零售盜竊打擊小組會議，其中市警五分局局長陳韜提到，將所有攝像頭捕捉到的嫌犯，都列入商家的「禁止入內」名單，以此保證商家不會反覆遭受某些不法分子的侵擾。

「我們也希望民眾不要貪便宜，在公園、街道上隨意買零售品，因為那些基本上都是偷來的贓物。」

法拉盛 華人 華埠

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