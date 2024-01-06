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倒車掛錯檔 寶馬飛墜入兩牆間

記者邢易霖 / 紐約報導
過路民眾表示柵欄的設計更像一條「軌道」，容易讓汽車「順勢而下」。(金山提供)
過路民眾表示柵欄的設計更像一條「軌道」，容易讓汽車「順勢而下」。(金山提供)

皇后區法拉盛北方大道一處停車場近日發生一起翻車事故，一名華裔女子駕駛一輛寶馬X3衝出柵欄，墜入居民樓的牆體之間。據警方調查，華女倒車時由於掛錯檔，才會導致汽車飛墜出柵欄，安全氣囊爆開，她多處受傷，目前無生命危險。

警方表示，事故發生在4日中午12時左右，在北方大道交莫瑞街(Murray St)路口附近的肯德基停車場內，一名54歲的華女正準備倒車離開。當時，她以為打的是倒車檔，沒想到一腳油門汽車加速，徑直衝出圍在路沿邊的柵欄，垂直墜入隔壁公寓樓的兩牆之間，車內的安全氣囊爆開，車前側的左右窗都碎了。該女子目前已送往布斯紀念醫院(Booth Memorial Hospital)接受治療，無生命危險，停車場和建築物也未受到損害。

一位路過的民眾表示，這個地方之前也出現過類似的事故，本來設置柵欄是防止汽車墜入，卻沒有想到柵欄的設計就像條「軌道」，更容易讓汽車順滑而下。

華女的丈夫在事發後也及時趕到現場，他表示妻子有20多年的駕齡，不清楚事情到底是如何發生的，所幸看到妻子只是受輕傷並無大礙。

警方和消防員趕來救援，由於汽車墜落的位置獨特，多名急救員討論如何將汽車拖出，他們在現場先拆除柵欄，然後用繩索掛在車輛的後輪，用大拖車將其吊起，直至當日下午1時左右，才成功將車輛吊出。

華女駕駛的寶馬車衝出柵欄墜入隔壁居民樓的牆體之間。(金山提供)
華女駕駛的寶馬車衝出柵欄墜入隔壁居民樓的牆體之間。(金山提供)

華女 法拉盛 皇后區

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