華女遭推落鐵軌養傷無收入 社區籌款相助

許亞楠(右)日前在曼哈頓地鐵站遭到遊民推落軌，左腿骨折至今生活仍難自理。陳家齡(左)募集到7000元善款，並將支票交給她。(陳家齡提供)

紐約市一名華女 於去年在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名男性遊民推下月台，導致左腿骨折，數個月來臥床休養，丈夫也只能貼身照顧，夫婦倆無法工作失去收入；社區人士為此幫她發起線上募捐，籌到7000多元，近日將支票 交給兩夫婦，幫助承擔他們的醫療和生活費。

去年8月29日晚上11時左右，當時住在布碌崙(布魯克林)日落公園的華女許亞楠在下班回家途中，於曼哈頓下城錢伯斯街(Chambers St.)地鐵站 布碌崙方向月台等車時，遭41歲的遊民榮克(Samuel Junker)推落軌；許亞楠被乘客救起後左腿骨折，至今已動了幾次手術，仍在家中休養。榮克則因心理問題被送往精神病院接受治療，法官裁定不准保釋，下一次出庭日為今年11月25日(周一)。

案發後，華埠社區人士陳家齡同情許亞楠的遭遇，在籌款網站GoFundMe上設立網頁，4日他將募集到的7000多元支票交至許亞楠手中，並慰問她的傷勢。

陳家齡說，作為新移民遇到這樣的意外尤其帶來創傷，7000元可能僅是杯水車薪，但他很慶幸可以向其伸出援手，希望能幫助許亞楠趕緊復原，將可怕的經歷拋諸腦後；未來若有需要法律或健康方面的援助，他也會竭盡所能幫忙。

許亞楠對此很感激，表示目前只能在家養好腳傷，由於膝蓋有填充物至今不能發力，生活無法自理，丈夫也只能貼身照顧，夫妻倆頓失收入，現在的生活費都是靠家鄉和身邊的朋友借用來周轉，但這樣的狀況恐怕無法長久。

除此之外，醫生也警告她說，腿傷可能造成終身後遺症，像是關節炎，且會隨著她年紀愈大愈明顯，這段經歷也讓她留下陰影，事發後很長一段時間處於高度緊繃狀態，「每天睡不著覺，胡思亂想」，後來開始接受心理治療，才逐漸好轉，目前睡眠已改善很多。

對於法院當前對榮克的處置，許亞楠表示，「我覺得這種事情這麼大、這麼嚴重，不該繼續拖延」，她認為，在遭到襲擊時，他「根本不像是精神患者」；她解釋，她與榮克素未謀面，甚至面對面眼神交流的機會都沒有，就無緣無故被對方攻擊，「這個人就是恐怖分子，他的存在會危害社會，不該再出現在社會上。」