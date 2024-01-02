法拉盛「路霸」搶車位爆衝突 女子假裝受傷求索賠

該女子不斷向警方解釋自己的遭遇，要求對方索賠。(金山提供)

警方接到報告稱有一名女子在緬街黃金商場(Golden Mall)對面的街邊停車道上與一對夫婦搶車位而發生衝突，該女子聲稱自己的車位被搶走，並被這對夫妻所開的車撞到，女子欲討說法並希望對方進行索賠，事件引數位民眾圍觀。

據目擊者稱，1日下午3時左右，這對夫婦一開始將車停在緬街黃金商場對面路邊的消防栓處，車上當時坐著人，他們打算等待有車位時再移開。沒過多久，停在他們車前的車輛恰好離開，他們打算將車移至前面的停車位。然而，突然來了一名女司機故意將車停在他們車前，下車站在停車的位置上，阻止他們移動汽車，表示這個停車位是她的。接著，她聲稱夫婦的車撞到她了，雙方發生爭執。在爭執未果的情況下，女司機一氣之下將車開到法拉盛 的百利停車場，然後回到事發現場，一邊找夫婦理論，一邊報警聲稱自己被撞。

據悉，當警方趕到現場時，該女子用流利的英文與警方交談，聲稱自己腿部受傷。周邊圍觀的民眾則表示，該女子就是因為沒有搶到車位而不甘心，其實根本沒有被車撞傷，她就是「碰瓷」想要錢。