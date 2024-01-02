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康尼島元旦「北極熊」冬泳 華人也響應

記者胡聲橋／紐約報導
組織者吹響海螺，康尼島元旦「北極熊」冬泳正式開始。(記者胡聲橋/攝影)
組織者吹響海螺，康尼島元旦「北極熊」冬泳正式開始。(記者胡聲橋/攝影)

2024年新年的太陽升起不久，4000多名冬泳愛好者在康尼島海灘勇敢地跳入冰冷的大西洋海水，以獨特的方式慶祝新年。今年是康尼島元旦「北極熊」冬泳121周年，海灘氣溫華氏45度左右，比較溫和，只有微風，非常適合冬泳者下水一試身手。

上午10時，康尼島沙灘上就擠滿了冬泳者、表演者和遊客。組織者在棧橋上播放舞蹈，人們載歌載舞，海灘上還有鼓樂隊富有節奏的勁爆表演，氣氛熱烈。11時，隨著組織者吹響海螺，冬泳者紛紛躍入海水，一年一度的元旦「北極熊」冬泳隆重登場。

今年是來自皇后區的林先生第三次參加康尼島冬泳，游泳是他長期的體育愛好，他幾乎全年游泳。林先生說自己也是三年前才聽說康尼島有冬泳，否則早就來了。他說自己不怕冷，冬天也會選擇用冷水洗澡。林先生來自福建長樂，在福建就是冬泳愛好者，是當地岱西冬泳隊的成員，這次到康尼島冬泳，他把岱西冬泳隊的旗幟也帶來了。

同樣從皇后區趕到康尼島冬泳的還有一位林女士，也是福建人。她說她朋友去年帶她到康尼島看冬泳，她脫了鞋，捲起褲腿，在海灘上試了一下水。今年終於正式下水了，這也是她第一次參加冬泳，她感到非常自豪。林女士說自己平時經常參加體育鍛鍊，她喜歡的體育項目是拳擊，她說海水一點也不冷，大家都可以去嘗試一下。

康尼島元旦冬泳活動可以追溯到1903年，組織者是北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)。2021年，這項活動由於新冠疫情被取消，2022年以較小規模恢復。2023年和2024年，康尼島冬泳全面恢復。

（如果文字太多，以下兩段報版可刪）北極熊俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)說，世界各地的遊客都知道到時報廣場跨年，但真正的紐約客會在元旦那天出現在康尼島，用特殊的方式擁抱大海，辭舊迎新。

這項冬泳活動不收費，但鼓勵捐款，所有的款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，幫助當地社區的發展。主辦方通過去年的冬泳活動共籌款12萬6000元，他們相信，今年募集到的款項會超過去年。

來自西班牙的一家人到康尼島冬泳。(記者胡聲橋/攝影)
來自西班牙的一家人到康尼島冬泳。(記者胡聲橋/攝影)
華人冬泳者林先生在海灘中展開地方冬泳隊的旗幟。(記者胡聲橋/攝影)
華人冬泳者林先生在海灘中展開地方冬泳隊的旗幟。(記者胡聲橋/攝影)
**冬泳者奮勇躍入刺骨的大西洋海水中。(記者胡聲橋/攝影)
**冬泳者奮勇躍入刺骨的大西洋海水中。(記者胡聲橋/攝影)
冬泳者在康尼島海灘合影。(記者胡聲橋/攝影)
冬泳者在康尼島海灘合影。(記者胡聲橋/攝影)
**華人林女士第一次參加冬泳。(記者胡聲橋/攝影)
**華人林女士第一次參加冬泳。(記者胡聲橋/攝影)
康尼島冬泳，海灘上的娛樂者。(記者胡聲橋/攝影)
康尼島冬泳，海灘上的娛樂者。(記者胡聲橋/攝影)
冬泳者奮勇躍入刺骨的大西洋海水中。(記者胡聲橋/攝影)
冬泳者奮勇躍入刺骨的大西洋海水中。(記者胡聲橋/攝影)
冬泳者和遊客一起積極參與康尼島冬泳活動。(記者胡聲橋/攝影)
冬泳者和遊客一起積極參與康尼島冬泳活動。(記者胡聲橋/攝影)

康尼島 皇后區 疫情

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