我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

時報廣場跨年維安 首度出動無人機

記者許君達／紐約報導
紐約警方首次使用無人機以加強安全管理能力。(記者許君達／攝影)
紐約警方首次使用無人機以加強安全管理能力。(記者許君達／攝影)

隨著疫情的遠離，來自全球的遊客重新回到紐約，而時報廣場的跨年活動更是紐約的代表。每年的跨年夜，前往曼哈頓遊玩和體驗跨年的遊客，都會超過百萬，市政當局預計今年的人數也不會例外。由於今年國際局勢的動盪，紐約市警(NYPD)已宣布將會加強安保力量以確保現場安全。

預計將有近百萬人湧入，曼哈頓時報廣場跨年活動前，警方嚴密戒備。(記者許君達／攝影...
預計將有近百萬人湧入，曼哈頓時報廣場跨年活動前，警方嚴密戒備。(記者許君達／攝影)

有線電視新聞網(CNN)報導，包括聯邦調查局(FBI)和國土安全部(Department of Homeland Security)在內的安全機構評估顯示，美國國內跨年期間的襲擊威脅，尤其是出於仇恨目的的「孤狼」式恐怖襲擊，發生的可能性有所增加。

12月31日曼哈頓活動現場秩序井然，從早9時起就有觀看夜間「降球」的遊客進入現場...
12月31日曼哈頓活動現場秩序井然，從早9時起就有觀看夜間「降球」的遊客進入現場等待。(記者許君達／攝影)

不過，紐約市長亞當斯(Eric Adams)否認存在任何具體的威脅。

從12月31日凌晨開始，時報廣場附近多條道路已開始封閉。(記者許君達／攝影)
從12月31日凌晨開始，時報廣場附近多條道路已開始封閉。(記者許君達／攝影)

12月31日當天，曼哈頓較為平靜，時報廣場周邊街道從當日凌晨開始逐步封閉，禁止車輛進入，行人則在上午和中午可以有條件進入封閉區域；大量警察也各自進入崗位執勤或待命。

大量警察在封閉區域外圍聚集待命。(記者許君達／攝影)
大量警察在封閉區域外圍聚集待命。(記者許君達／攝影)

紐約市警今年首次使用無人機參與執勤和監控。在即將舉辦「降球」儀式的第七大道交百老匯大道的廣場上，警方展示了全新投入使用的無人機小隊。

12月31日中午，時報廣場周邊的區域尚未完全封閉，封閉區內的商家依舊正常營業。(...
12月31日中午，時報廣場周邊的區域尚未完全封閉，封閉區內的商家依舊正常營業。(記者許君達／攝影)

小隊由一架連接在警車頂端的有線懸停式無人機，以及多架可巡弋的無線無人機組成，機上攜帶的5K高清攝像頭可360度旋轉，將現場的實時影像投送到車內的大螢幕上；監控設備可提供實時攝像與紅外熱成像兩種視野模式。

最早進入現場的遊客可以占據最佳的觀賞位置，但需要在封閉區內等待近一天的時間。(記...
最早進入現場的遊客可以占據最佳的觀賞位置，但需要在封閉區內等待近一天的時間。(記者許君達／攝影)

類似的操作單元在整個曼哈頓地區還設置了多組，主要集中在百老匯大道沿線。

無人機傳送的實時影像，可供警方的指揮機關迅速掌握人群中出現的異常情況，並做出反應...
無人機傳送的實時影像，可供警方的指揮機關迅速掌握人群中出現的異常情況，並做出反應。(記者許君達／攝影)

封閉區域從曼哈頓中城的第六大道直至第八大道，區域內車輛禁行，過境市民需提前選擇繞...
封閉區域從曼哈頓中城的第六大道直至第八大道，區域內車輛禁行，過境市民需提前選擇繞行路線。(記者許君達／攝影)

市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)表示，無人機提供居高臨下的鳥瞰視野，可以令警方的現場指揮機關，即時掌握人群中出現的緊急狀況，並迅速做出決策。

由於國際局勢的影響，歐美國家普遍在跨年活動期間加強警力確保安全。(記者許君達／攝...
由於國際局勢的影響，歐美國家普遍在跨年活動期間加強警力確保安全。(記者許君達／攝影)

他還承諾，紐約市警的全部無人機系統，均不予配置AI人臉識別技術，市民無需擔憂被監視或自己的隱私洩露。

紐約市 曼哈頓 百老匯

上一則

涉9大道按摩院強暴華婦 主嫌過堂 另一嫌在逃警通緝

下一則

跨年夜文藝演出 展現巴蜀味、白酒文化

延伸閱讀

跨年夜預計百萬人湧入曼哈頓 紐約警方首次動用無人機

跨年夜預計百萬人湧入曼哈頓 紐約警方首次動用無人機
紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街

紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街
孟耿如跨年曝黃子佼近況照 感嘆：一切能好好的已足夠

孟耿如跨年曝黃子佼近況照 感嘆：一切能好好的已足夠
上海外灘跨年不辦燈光秀 南京路商圈仍湧現人潮

上海外灘跨年不辦燈光秀 南京路商圈仍湧現人潮

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高