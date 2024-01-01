時報廣場跨年維安 首度出動無人機

紐約警方首次使用無人機以加強安全管理能力。(記者許君達／攝影)

隨著疫情的遠離，來自全球的遊客重新回到紐約，而時報廣場的跨年活動更是紐約的代表。每年的跨年夜，前往曼哈頓 遊玩和體驗跨年的遊客，都會超過百萬，市政當局預計今年的人數也不會例外。由於今年國際局勢的動盪，紐約市 警(NYPD)已宣布將會加強安保力量以確保現場安全。

預計將有近百萬人湧入，曼哈頓時報廣場跨年活動前，警方嚴密戒備。(記者許君達／攝影)

有線電視新聞網(CNN)報導，包括聯邦調查局(FBI)和國土安全部(Department of Homeland Security)在內的安全機構評估顯示，美國國內跨年期間的襲擊威脅，尤其是出於仇恨目的的「孤狼」式恐怖襲擊，發生的可能性有所增加。

12月31日曼哈頓活動現場秩序井然，從早9時起就有觀看夜間「降球」的遊客進入現場等待。(記者許君達／攝影)

不過，紐約市長亞當斯(Eric Adams)否認存在任何具體的威脅。

從12月31日凌晨開始，時報廣場附近多條道路已開始封閉。(記者許君達／攝影)

12月31日當天，曼哈頓較為平靜，時報廣場周邊街道從當日凌晨開始逐步封閉，禁止車輛進入，行人則在上午和中午可以有條件進入封閉區域；大量警察也各自進入崗位執勤或待命。

大量警察在封閉區域外圍聚集待命。(記者許君達／攝影)

紐約市警今年首次使用無人機參與執勤和監控。在即將舉辦「降球」儀式的第七大道交百老匯 大道的廣場上，警方展示了全新投入使用的無人機小隊。

12月31日中午，時報廣場周邊的區域尚未完全封閉，封閉區內的商家依舊正常營業。(記者許君達／攝影)

小隊由一架連接在警車頂端的有線懸停式無人機，以及多架可巡弋的無線無人機組成，機上攜帶的5K高清攝像頭可360度旋轉，將現場的實時影像投送到車內的大螢幕上；監控設備可提供實時攝像與紅外熱成像兩種視野模式。

最早進入現場的遊客可以占據最佳的觀賞位置，但需要在封閉區內等待近一天的時間。(記者許君達／攝影)

類似的操作單元在整個曼哈頓地區還設置了多組，主要集中在百老匯大道沿線。

無人機傳送的實時影像，可供警方的指揮機關迅速掌握人群中出現的異常情況，並做出反應。(記者許君達／攝影)

封閉區域從曼哈頓中城的第六大道直至第八大道，區域內車輛禁行，過境市民需提前選擇繞行路線。(記者許君達／攝影)

市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)表示，無人機提供居高臨下的鳥瞰視野，可以令警方的現場指揮機關，即時掌握人群中出現的緊急狀況，並迅速做出決策。

由於國際局勢的影響，歐美國家普遍在跨年活動期間加強警力確保安全。(記者許君達／攝影)

他還承諾，紐約市警的全部無人機系統，均不予配置AI人臉識別技術，市民無需擔憂被監視或自己的隱私洩露。