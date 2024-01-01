時報廣場跨年維安 首度出動無人機
隨著疫情的遠離，來自全球的遊客重新回到紐約，而時報廣場的跨年活動更是紐約的代表。每年的跨年夜，前往曼哈頓遊玩和體驗跨年的遊客，都會超過百萬，市政當局預計今年的人數也不會例外。由於今年國際局勢的動盪，紐約市警(NYPD)已宣布將會加強安保力量以確保現場安全。
有線電視新聞網(CNN)報導，包括聯邦調查局(FBI)和國土安全部(Department of Homeland Security)在內的安全機構評估顯示，美國國內跨年期間的襲擊威脅，尤其是出於仇恨目的的「孤狼」式恐怖襲擊，發生的可能性有所增加。
不過，紐約市長亞當斯(Eric Adams)否認存在任何具體的威脅。
12月31日當天，曼哈頓較為平靜，時報廣場周邊街道從當日凌晨開始逐步封閉，禁止車輛進入，行人則在上午和中午可以有條件進入封閉區域；大量警察也各自進入崗位執勤或待命。
紐約市警今年首次使用無人機參與執勤和監控。在即將舉辦「降球」儀式的第七大道交百老匯大道的廣場上，警方展示了全新投入使用的無人機小隊。
小隊由一架連接在警車頂端的有線懸停式無人機，以及多架可巡弋的無線無人機組成，機上攜帶的5K高清攝像頭可360度旋轉，將現場的實時影像投送到車內的大螢幕上；監控設備可提供實時攝像與紅外熱成像兩種視野模式。
類似的操作單元在整個曼哈頓地區還設置了多組，主要集中在百老匯大道沿線。
市警總局助理局長多特里(Kaz Daughtry)表示，無人機提供居高臨下的鳥瞰視野，可以令警方的現場指揮機關，即時掌握人群中出現的緊急狀況，並迅速做出決策。
他還承諾，紐約市警的全部無人機系統，均不予配置AI人臉識別技術，市民無需擔憂被監視或自己的隱私洩露。
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