我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

迎跨年 時報廣場周邊31日凌晨4時封街 指定街口才能進入管制區

記者顏潔恩／紐約報導
今年時報廣場的跨年夜活動上，預計會見到更多警力。(本報檔案照)
今年時報廣場的跨年夜活動上，預計會見到更多警力。(本報檔案照)

即將揮別2023年，紐約市標誌性的時報廣場(Times Square)跨年，每年都會吸引來自全球上萬人聚首，見證水晶球降落；主辦方提醒，想要到現場參加跨年夜活動的民眾，需要從指定街口才能進入管制區，為了防止示威抗議引發騷亂，今年紐約市警也將部署大量警力到場維安，時報廣場周邊街道則從12月31日(周日)凌晨4時開始封街，提醒民眾出行注意。

120年來，時報廣場一直都是全球跨年活動的焦點之一，首次降落水晶球的跨年夜慶祝活動發生在1907年，此後延續這項傳統，如今已成為跨年活動的象徵；主辦方時報廣場聯盟(Times Square Alliance)在網站上表示，當12月31日午夜時分的鐘聲響起時，全世界的目光再次投向時報廣場耀眼的燈光和熙攘的活力。

跨年活動重點之一，降落的水晶球，根據官方，最佳觀賞地點位於43街到50街的百老匯大道(Broadway)，第七大道從43街往北到59街也能有不錯的視野；若是要欣賞跨年夜活動表演，音響設置於第七大道和百老匯間，現場還有多個直播螢幕供民眾觀賞。

跨年管制區域為免費進入，位置先到先得，民眾可前往第六和第八大道交49街、52街、和56街的入口檢查點進到管制區域，且只能透過上述入口才可進入，百老匯和第七大道在道路開始封鎖後，不允許民眾進入；若民眾參與時報廣場附近的派對或活動，一定要提前聯繫商家，確認進入區域所需的特殊指示。

根據氣象預報，跨年夜不會降雨，但溫度在華氏36度到46度間，建議民眾做好保暖工作，另外所有民眾在進入管制區內，都需要接受安檢，將不允許攜帶背包、大包、雨傘、任何折疊椅、野餐墊、大型冷藏箱、以及酒精飲料等。

跨年夜表演嘉賓則包括一系列著名歌手，包括Flo Rida、Paul Anka、Megan Thee Stallion、Tyla、Sabrina Carpenter、Jelly Roll、Maria Becerra和Yng Lvcas，此外還有其他的特別節目如美中友好協會的舞蹈表演、以及運動界球星的亮相等。

時報廣場跨年活動預計於晚6時開始，屆時水晶球將在一號時報廣場大樓的杆頂處升起，並在晚間11時59分進入一分鐘倒數，午夜正點時落下標誌著新一年的開始；無法到場參加的民眾也可欣賞線上直播。更多詳情可查詢timessquarenyc.org/times-square-new-years-eve/nye-faq。

時報廣場 百老匯 紐約市

上一則

紐約市衛生局：顧好健康歡度新年

下一則

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

延伸閱讀

紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街

紐約時報廣場周邊迎跨年 31日凌晨4時開始封街
全球最貴跨年住宿費 紐奧良3晚最低1190元

全球最貴跨年住宿費 紐奧良3晚最低1190元
日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報

日本遇熊襲人數創新高 部分地區首發跨年警報
防跨年活動騷亂 數千紐約市警待命

防跨年活動騷亂 數千紐約市警待命

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬