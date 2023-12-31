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紐約市衛生局：顧好健康歡度新年

記者邢易霖 / 紐約報導
及時預防新冠、流感等疾病，出門在外勤洗手，保持良好的衛生習慣。(記者邢易霖 / 攝影)
及時預防新冠、流感等疾病，出門在外勤洗手，保持良好的衛生習慣。(記者邢易霖 / 攝影)

新年聚會多，近期新冠病毒又出現新的變異病毒株JN.1，紐約市衛生局提醒民眾，在歡度佳節的同時，應及時預防新冠、流感等，出門在外要勤洗手、保持良好的衛生習慣；另外也提醒民眾勿過度飲酒，否則傷身。

市衛生局局長瓦桑(Ashwin Vasan)呼籲，民眾在享受美好時光的同時，採取衛生預防措施以確保身心健康，每個人都應該以健康的方式開始新的一年。

為此，市衛生局表示，近期新冠病毒出現新變異病毒株JN.1，正在年末假期間快速傳播。聯邦疾病防治中心(CDC)指出，目前美國44%的新冠患者都是被JN.1病毒感染，比率比兩周前高一倍。

紐約市已提供更新的新冠疫苗，以預防新冠病毒、流感和呼吸道融合病毒(RSV)的傳播，民眾可同時安全接種流感和新冠疫苗。身體感覺不適時請待在家裡並進行檢測，切記勤洗手。如需查找疫苗接種點，可訪問官網，https://vaccinefinder.nyc.gov/。 或致電(212)268-4319。

若會飲酒，應提前安排好飲酒量和安全回家的方式。無法步行時，確保有指定司機或其他交通方式。飲酒前可先少許進食，控制飲酒速度，同時保持水份。勿在飲酒前服藥，以免藥物與酒精相互影響。

其次，服用藥物者應從小劑量開始，以降低用藥過量風險。若獨自服藥時感到身體不適，可撥打熱線(877)696-1996，以便透過電話獲得安全監管。

為鼓勵安全性行為，性健康診所(Sexual Health Clinics)提供低收費或免費的性病防治服務，接受12歲以上的人士，不論身分如何。欲瞭解更多性健康服務資訊，可訪問nyc.gov/sexualhealth。

如需心理健康諮詢，也可撥打988熱線。通話為全天候、免費且保密，有200多種語言，不論身分或保險狀況如何，可通過電話、聊天或短信等方式獲得所需服務。

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