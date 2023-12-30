紐約客聚會飲酒別開車 善用叫車服務

紐約市29日舉行例行公共安全簡報會。(視頻截圖)

在紐約市 29日舉行的例行公共安全簡報會上，市主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks)、市計程車暨禮車管理局(TLC)局長都勇(David Do)強調，假日季民眾外出聚會難免會飲酒，切忌醉酒開車將自身和他人暴露於危險之中，除利用公共交通工具外，也可善用叫車服務出行。

「我們仍處於年底假日季，很多紐約客會出門參加派對和聚會，過程中會喝酒」，班克斯說，依法只要喝酒就不該開車，呼籲民眾為了自身和他人的安全，需嚴格遵守這項規定；紐約市作為全美擁有最大且最完善的公共交通系統，民眾也可善用叫車服務。

都勇則說，除計程車和禮車的選項外，網約車 服務如Uber、Lyft ，都是很好的出行替代方式；他指，雖然市計程車暨禮車管理局是一個規模小且不為人熟知的部門，但其實他們的存在擁有舉足輕重的影響，管理系統內約17萬名登記的司機。

他強調，每個獲得授權的牌照司機，都會經歷並通過嚴格的背景調查、藥物測試，且每三年進行一次進修課程，這些舉措都是為了保障顧客的安全；另一方面，當局的制服事務局(Uniformed Services Bureau)也會派出約100名制服官員在五大區執法，由於人手不多，需具有戰略性地派人到最可能有違規情況的社區進行取締工作。

TLC制服事務局的副局長Ira Goldapper表示，制服官員會對車輛進行審查，包括車內的計程表、規格，是否適合作為計程車和輪椅無障礙車輛等，並測試和評估這些車輛中使用的新技術；在當前的假日季中，官員共檢查了超過13萬輛汽車，確保司機和顧客安全。