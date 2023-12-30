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防跨年活動騷亂 數千紐約市警待命

記者劉梓祁／紐約報導
亞當斯指跨年夜無具體威脅。(記者劉梓祁／攝影)
亞當斯指跨年夜無具體威脅。(記者劉梓祁／攝影)

在2023年即將結束之際，紐約市標誌性的時報廣場(Times Square)跨年活動也將登場；市警(NYPD)29日針對跨年夜活動舉辦安保記者會，表示跨年夜當天將有示威發生，市警已部署數千警員在場待命，同時也將擴大封鎖範圍，參加活動的民眾，預計將見到更多警察在現場維護秩序。

面對數萬人即將聚集時報廣場，參加的跨年夜活動，市長亞當斯(Eric Adams)此前表示，可「確信」由以色列與巴勒斯坦激進主義團體哈瑪斯交戰態勢所引起的示威將干擾活動。對此，多位市警代表聯合市長29日在時報廣場表示，警方將安排數千名警員在活動區域值勤，其中包括反恐和航空單位。

市警表示，局方正在監控社交媒體，並為潛在示威活動做足準備，無論示威活動的規模大小，執勤警員都會及時應對。亞當斯亦強調，市府尊重大眾和平抗議的權利，但其不能以阻礙他人迎接新年為代價。根據市府，警方已做好相應部署，當日無人機和航空單位將從空中對人群進行監視，且機器人和機器狗等工具亦會被使用。

市警情報部門助理局長官哈特(John Hart)表示，由於市內「每天都有抗議活動」，因此可預見跨年當日必將有類似事件發生。市警指，當日將擴大以時報廣場為中心的安全封鎖區域，有限的入口設在交49街、52街和56街的第六大道和第八大道。

市警巡邏長切爾(John Chell)解釋，如此安排可為警員提供緩衝區域，以便在必要時迅速行動，在執法者和和抗議者之間創造空間。去年跨年活動中，曾有一名19歲男子手持刀具砍傷三名勤警員，後被控恐怖主義襲擊等罪名。

亞當斯說，目前沒有出現「具體威脅」，但已準備好應對各類突發事件。據了解，數千名執勤警察包括制服警員和便衣警員。新晉警員楊雅娟表示，已收到指令要求在跨年日從中午執勤至次日凌晨，雖感到有壓力存在，但相信能在同僚陪伴下順利完成任務。

市警呼籲，新年慶祝者乘坐公共交通工具前往現場，並提前搜索交通路線。時報廣場周邊街道將從12月31日(周日)凌晨4時開始關閉，其餘將從上午11時開始封閉。

今年的跨年夜活動，民眾將可見到更多市警在現場維持秩序。(市長辦公室提供)
今年的跨年夜活動，民眾將可見到更多市警在現場維持秩序。(市長辦公室提供)

時報廣場 亞當斯 紐約市

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