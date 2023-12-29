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新加坡女遊客疑拍視頻失足 紐約州立公園墜崖亡

記者范航瑜／紐約報導
死者阿可芭(左)與丈夫薩伊德日前到紐約州立公園徒步，阿可芭不慎滑落70呎懸崖，送醫後不治。(取自臉書)
死者阿可芭(左)與丈夫薩伊德日前到紐約州立公園徒步，阿可芭不慎滑落70呎懸崖，送醫後不治。(取自臉書)

39歲的新加坡女遊客，於25日聖誕節當天和丈夫在紐約州立公園徒步旅行時，不慎失足墜落70呎的懸崖，送醫後不治；事發當時她正在與丈夫在懸崖邊拍照，紐約州警方則表示，事件細節正在調查中。

39歲的阿可芭(Nur Aisyah Binte MD Akbar)與41歲的丈夫薩伊德(Abdul Rauf Bin Mohd Said)，從新加坡來美國旅遊。事發當天他們正在哈德遜河谷(Hudson Valley)徒步，前往紐約上州的阿爾斯特郡(Ulster County)的明尼瓦斯卡州立公園(Minnewaska State Park)。

直升機營救 送醫不治

據死者丈夫薩伊德描述，他們在燈塔山徑(Beacon Hill Trail)的懸崖邊駐足休息。當時薩伊德正在錄製妻子談論美景的視頻時，阿可芭「失足」跌下了約70呎高的懸崖。薩伊德立刻撥打了911。紐約州警派出了直升機救援，公園警察、公園運營人員、森林護林員和急救人員也都趕到了現場。救援行動大約花了三個小時。當地地勢陡峭，路面結冰，救援人員需要砍伐樹木以便使用直升機營救。

阿可芭隨後被送往附近的埃倫維爾醫院(Ellenville Regional Hospital)，但最終因傷重不治。州警方表示事件仍在調查中。

路面冰滑 夫貼文述經過

薩伊德在社交媒體上詳細描述了事故全程，表示當時溫度約為華氏32度，地面和岩石都結了一層冰，十分易滑；他寫道：「我在事發後的12個小時一直不停的哭，我希望當時我跟妻子兩人一起滑落山谷，但如今我卻要不斷地活在這樣的噩夢中」。

3路人救她時 仍有意識

他也感謝了當時在健行的三姊妹，在他妻子生命的最後時刻提供幫助。薩伊德說，聽到他呼喊的三姊妹發現了阿可芭，走上前時她仍在呼吸，她們脫下外套幫她取暖，直到救援人員趕到。姊妹們說阿可芭告訴她們她的名字，她有兩條狗，想「喝一杯甜茶」。她一直在對她們說謝謝。

在完成必要的法律程序後，阿可芭的遺體已於27日早晨抵達新加坡。葬禮將在這對夫妻的家中舉行。

新加坡 紐約州 州立公園

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