紐約跨年水晶球揭幕 「領結」致敬時報廣場

負責此次水晶球安裝和測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(中)、美中友好協會常務副會長李麗(右)與時報廣場聯盟(The Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris，左)，共同介紹跨年水晶球。(記者范航瑜／攝影)

跨年重頭戲、紐約時報廣場 (Times Square)的新年倒數慶典將於下周登場，活動中的焦點水晶球於27日揭幕，今年以「領結」(Bowtie)為主題，以向在歷史上曾被稱為「中城領結」(Bowtie of Midtown)的時報廣場致敬。

負責此次水晶球安裝和測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)表示，今年的水晶球直徑12呎，由2600多片水晶面板組成，球面閃爍著像是領結一般的燈光；呈三角形的時報廣場區域，過去曾被稱為「中城領結」，此次主辦方與贊助商拉斯維加斯楓丹白露(Fontainebleau Las Vegas)合作設計的領結圖案，就是向這段歷史致敬。

今年的水晶球以「領結」為主題。(取自The Times Square Alliance推特)

重點的水晶球外，慶典上的表演也同樣引人注目。今年美中友好協會再次攜手時報廣場新年倒計時委員會，以「和美五糧慶新年」為主題，為觀眾呈現一場融合中國現代與傳統藝術的舞蹈和音樂表演盛宴。跨年活動上將呈現多個節目，包括具有巴蜀文化特色的「川味舞蹈俏花旦」以及歡快喜慶的「舞獅/舞龍綢迎龍年」等內容，並有傳統和現代舞蹈元素融合，為第120屆新年倒數計時慶典拉開序幕。

美中友好協會常務副會長李麗表示，今年已是該協會第12年聯合舉辦時報廣場跨年活動，希望通過這次活動與西方節日慶典結合，傳播中華文化，加深美中人民情誼。

跨年當晚，來自2023年全美女子足球 聯賽冠軍球隊新澤西/紐約哥譚足球俱樂部的球員Ali Krieger、Kelley O'Hara與Midge Purce將共同按下按鈕，讓水晶球降落。活動結束後，水晶球繼續留在大樓頂端一年，作為地標景點供遊客觀賞。觀眾可通過網絡直播觀賞跨年慶典，網址可參考：NewYearsEve.nyc。