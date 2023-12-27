聖誕節遇襲 大中央車站遊民刺傷少女姊妹

聖誕節當天，兩名遊客在大中央車站遭刺傷。(取自大都會運輸署)

聖誕節 作為紐約市假日季的遊玩高峰，帶給從全球各地蜂擁而至的遊客歡欣喜悅；然而，在25日聖誕節當天，在熙熙攘攘的曼哈頓大中央車站 (Grand Central Terminal)卻發生一起持刀傷人事件，一對遊客姊妹被疑似有精神問題的陌生人刺傷，嫌犯在犯案時還高喊歧視性話語。

遊客遇襲 正與父母一同用餐

紐約市警方表示，有兩名少女在聖誕節當天早上與父母一同在大中央車站內某餐廳食用早餐時，遭到一名「精神錯亂者」持刀隨機刺傷，凶嫌隨即被捕，面臨企圖謀殺的指控。據了解，兩名傷者年齡為14歲和16歲，均來自南美洲，在25日上午11時25分前後遭到襲擊，所幸為「非致命性刺傷」。

「要白人死」不到1分鐘落網

經過調查，嫌疑人為36歲的遊民哈切森(Steven Hutcherson)，他在與試圖將他驅逐出餐館的餐廳工作人員發生爭執後，襲擊了上述兩名遊客。現場執法人員表示，哈切森據稱在犯案時高喊「我要所有白人死掉」，並向「毫無戒備」的少女發起攻擊。

大都會運輸署(MTA )警員說，傷人事件發生不到一分鐘後，警方便逮捕了嫌疑人哈切森，並確認他的身分。MTA表示，哈切森因企圖謀殺、襲擊、非法持有武器和危害兒童福利等重罪被逮捕。目前尚不清楚哈切森在刺傷事件發生前是否認識受害者，但現有證據顯示其為素不相識。

嫌犯近半年至少已被逮3次

警方紀錄顯示，哈切森常在大中央車站周圍出沒，並在過去六個月內至少被逮捕三次，包括11月7日一起武器持有案，隨後他獲無條件釋放。法庭紀錄顯示，他亦於7月24日因在布朗士抗拒逮捕和持有武器而被捕控罪，後在10月於曼哈頓第五大道一店鋪內用錘子砸碎展示櫃並威脅工作人員。

警方表示，他在7月犯案時攜帶了一把匕首和一把彈簧刀，隨後認罪，被判處15天監禁；在11月的案件中，哈切森在街頭威脅一名46歲男子並表示將使用手槍，隨後被發現身上帶有刀具，他並在市警41分局內用手掌攻擊了一名警官的頭部。

MTA官員稱，大中央車站的襲擊事件仍在調查中。