我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

聖誕節遇襲 大中央車站遊民刺傷少女姊妹

記者劉梓祁／紐約報導
聖誕節當天，兩名遊客在大中央車站遭刺傷。(取自大都會運輸署)
聖誕節當天，兩名遊客在大中央車站遭刺傷。(取自大都會運輸署)

聖誕節作為紐約市假日季的遊玩高峰，帶給從全球各地蜂擁而至的遊客歡欣喜悅；然而，在25日聖誕節當天，在熙熙攘攘的曼哈頓大中央車站(Grand Central Terminal)卻發生一起持刀傷人事件，一對遊客姊妹被疑似有精神問題的陌生人刺傷，嫌犯在犯案時還高喊歧視性話語。

遊客遇襲 正與父母一同用餐

紐約市警方表示，有兩名少女在聖誕節當天早上與父母一同在大中央車站內某餐廳食用早餐時，遭到一名「精神錯亂者」持刀隨機刺傷，凶嫌隨即被捕，面臨企圖謀殺的指控。據了解，兩名傷者年齡為14歲和16歲，均來自南美洲，在25日上午11時25分前後遭到襲擊，所幸為「非致命性刺傷」。

「要白人死」不到1分鐘落網

經過調查，嫌疑人為36歲的遊民哈切森(Steven Hutcherson)，他在與試圖將他驅逐出餐館的餐廳工作人員發生爭執後，襲擊了上述兩名遊客。現場執法人員表示，哈切森據稱在犯案時高喊「我要所有白人死掉」，並向「毫無戒備」的少女發起攻擊。

大都會運輸署(MTA)警員說，傷人事件發生不到一分鐘後，警方便逮捕了嫌疑人哈切森，並確認他的身分。MTA表示，哈切森因企圖謀殺、襲擊、非法持有武器和危害兒童福利等重罪被逮捕。目前尚不清楚哈切森在刺傷事件發生前是否認識受害者，但現有證據顯示其為素不相識。

嫌犯近半年至少已被逮3次

警方紀錄顯示，哈切森常在大中央車站周圍出沒，並在過去六個月內至少被逮捕三次，包括11月7日一起武器持有案，隨後他獲無條件釋放。法庭紀錄顯示，他亦於7月24日因在布朗士抗拒逮捕和持有武器而被捕控罪，後在10月於曼哈頓第五大道一店鋪內用錘子砸碎展示櫃並威脅工作人員。

警方表示，他在7月犯案時攜帶了一把匕首和一把彈簧刀，隨後認罪，被判處15天監禁；在11月的案件中，哈切森在街頭威脅一名46歲男子並表示將使用手槍，隨後被發現身上帶有刀具，他並在市警41分局內用手掌攻擊了一名警官的頭部。

MTA官員稱，大中央車站的襲擊事件仍在調查中。

中央車站 聖誕節 MTA

上一則

「討個說法」 亞裔男闖入前雇主家揮拳被逮

延伸閱讀

布碌崙羊頭灣15歲少女 遭三名陌生男子攻擊

布碌崙羊頭灣15歲少女 遭三名陌生男子攻擊
1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館在聖誕節推中式套餐

1年僅此1天 布碌崙1猶太餐館在聖誕節推中式套餐
史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度

史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度
巴黎聖誕節一家五口命案 警方逮捕涉殺妻兒凶嫌

巴黎聖誕節一家五口命案 警方逮捕涉殺妻兒凶嫌

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2023-12-23 11:56
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

2023-12-21 13:09

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點
華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？