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最受歡迎嬰兒名 艾瑪和連恩6連霸

記者范航瑜／紐約報導
紐約市衛生局12月26日公布了2022年最受歡迎的新生兒名字，艾瑪(Emma)和連恩(Liam)連續六年蟬聯冠軍。(取自市衛生局官網)
紐約市衛生局12月26日公布了2022年最受歡迎的新生兒名字，艾瑪(Emma)和連恩(Liam)連續六年蟬聯冠軍。(取自市衛生局官網)

紐約市衛生局26日公布2022年最受歡迎的新生兒名字，艾瑪(Emma)和連恩(Liam)連續六年蟬聯冠軍。

自2016年以來，Liam一直是男孩取名的首選；Emma則自2017年以來每年都奪得女孩名字的桂冠。紐約市的出生證明登記顯示，2022年，紐約市共迎來了9萬9459名新生兒，其中女孩4萬8864人，男孩5萬595人。在新生兒中，有388人取名Emma，739人取名Liam。

Emma一名起源於日耳曼詞語「Ermen」，寓意為「整體的」或「完整的」。該名字從20世紀末起逐漸流行，在90年代首次進入了美國的百大新生兒名字榜單。Liam則由古德語的「willa」與「helma」二詞組合而成，意為「決心」和「頭盔」，組合在一起象徵「護衛者」。

「讓我們這座城市與眾不同的是紐約市民—無論大人還是孩子，他們以我們的五個行政區爲家，」紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)說，「歡迎Emma、Liam、Mia、Noah及所有其他新生兒來到紐約。在這新的一年以及今後的歲月裡，我們的城市和世界會因你們的到來而更加美好」。

「從新生兒降生之初起，我們隨時為他們及其家人提供支援，並熱切地期待著與這些新添紐約市民見面，」衛生局負責家庭和兒童健康事務的副局長海耶斯(Leslie Hayes)說。

在2021年排名前十的女孩名字中，有九個在2022年榜上留名。Esther晉升為女孩名的第七位，將Sofia擠出了前十。不過值得注意的是，如果Sofia和Sophia算作一個名字，則定會占據榜首。對於男嬰來說，Alexander再次爭得一席之地，將Benjamin擠出了第十。

2022年紐約市最受歡迎的嬰兒名單中除了第一名的Emma和Liam，依序而來的前五名女孩名字是米婭(Mia)、歐莉薇亞(Olivia)、索菲亞(Sophia)、蕾亞(Leah)以及艾娃(Ava)；而前五名男孩名字則是諾亞(Noah)、伊桑(Ethan)、盧卡斯(Lucas)、大衛(David)以及雅各布(Jacob)。其他受歡迎的女孩名字還包括埃絲特(Esther)、伊莎貝拉(Isabella)、璐娜(Luna)和亞梅利亞(Amelia)，而受歡迎的男孩名字還有艾登(Aiden)、約瑟夫(Joseph)、丹尼爾(Daniel)以及亞歷山大(Alexander)。

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