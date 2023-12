最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客

紐約市預計將迎來史上最繁忙的假期,約1400萬名遊客來過節假日。(圖:MTA提供)

年末假日季來臨,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)預計將迎來史上最繁忙的假期,即日起至明年1月2日(周二)間,大約將有超過1400萬名遊客來到紐約市 ,當局建議市民外出注意交通延誤。

紐新航港局22日發布聖誕節和新年期間旅行警告,稱客流量將恢復至2019年的水平,尤其以國際遊客數量居多。據統計,橋梁和隧道方面將有超過800萬輛車輛通行,當局提醒開車出行注意交通。此外,從23日(周六)上午5時至1月2日上午5時,除緊急施工以外,不會有任何車道封閉,荷蘭隧道(Holland Tunnel)的修建工作也將暫停。

與此同時,大約500萬名旅客將通過機場到紐約市旅行,而因為乘客量的突然增多,紐約周邊三大機場均出現了不同程度的延誤。根據FlightAware數據顯示,截止22日上午11時30分,紐約甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和新澤西州 紐瓦克機場(Newark Airport),共計出現30次延誤,但尚未有航班取消。

「由於客流量的持續增加,我們預計今日起至年末,航班的延誤情況將更嚴重。」紐新航港局表示,所有國內航班的乘客建議提前兩小時到機場,國際航班乘客則至少應該提前三小時到達。

大都會運輸署(MTA)也發布通知,紐約市地鐵 和公車運行時刻將發生變化,建議民眾出行前先查閱mta.info。據悉,聖誕節當天,地鐵、長島鐵路(LIRR)、新澤西州交通局(NJ Transit)列車,都將按照周日列車時刻表運行,PATH捷運系統則將按照周六行程行駛。北線鐵路(Metro North)部分向紐約市行駛的列車將在周六加長時間,以容納更多的上州遊客到曼哈頓歡度佳節。