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最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客

記者張心／紐約報導
紐約市預計將迎來史上最繁忙的假期，約1400萬名遊客來過節假日。(圖：MTA提供)
紐約市預計將迎來史上最繁忙的假期，約1400萬名遊客來過節假日。(圖：MTA提供)

年末假日季來臨，紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)預計將迎來史上最繁忙的假期，即日起至明年1月2日(周二)間，大約將有超過1400萬名遊客來到紐約市，當局建議市民外出注意交通延誤。

紐新航港局22日發布聖誕節和新年期間旅行警告，稱客流量將恢復至2019年的水平，尤其以國際遊客數量居多。據統計，橋梁和隧道方面將有超過800萬輛車輛通行，當局提醒開車出行注意交通。此外，從23日(周六)上午5時至1月2日上午5時，除緊急施工以外，不會有任何車道封閉，荷蘭隧道(Holland Tunnel)的修建工作也將暫停。

與此同時，大約500萬名旅客將通過機場到紐約市旅行，而因為乘客量的突然增多，紐約周邊三大機場均出現了不同程度的延誤。根據FlightAware數據顯示，截止22日上午11時30分，紐約甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和新澤西州紐瓦克機場(Newark Airport)，共計出現30次延誤，但尚未有航班取消。

「由於客流量的持續增加，我們預計今日起至年末，航班的延誤情況將更嚴重。」紐新航港局表示，所有國內航班的乘客建議提前兩小時到機場，國際航班乘客則至少應該提前三小時到達。

大都會運輸署(MTA)也發布通知，紐約市地鐵和公車運行時刻將發生變化，建議民眾出行前先查閱mta.info。據悉，聖誕節當天，地鐵、長島鐵路(LIRR)、新澤西州交通局(NJ Transit)列車，都將按照周日列車時刻表運行，PATH捷運系統則將按照周六行程行駛。北線鐵路(Metro North)部分向紐約市行駛的列車將在周六加長時間，以容納更多的上州遊客到曼哈頓歡度佳節。

紐約市 新澤西州 地鐵

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