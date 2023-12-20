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賠償奴隸後代 紐約州將設特委會 全美第3個

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚19日簽署新法，成立特別委員會以研究種族主義遺留問題及賠償奴隸制後裔。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚19日簽署新法，成立特別委員會以研究種族主義遺留問題及賠償奴隸制後裔。(州長辦公室提供)

繼加州和伊利諾州之後，紐約州將成立全美第三個州級特別委員會，研究種族主義遺留問題及賠償奴隸制度受害者後裔；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)19日簽署法案，呼籲民眾應譴責奴隸制而非心安理得從種族優勢中獲益。

紐約州立法機構今年6月通過的S.1163-A/A.7691提案，19日經霍楚簽字生效。新法案通過組建社區賠償補救委員會(Community Commission on Reparations Remedies)的方式，官方承認奴隸制的不公正與不人道，並由委員會成員審查奴隸制及遺留的對非洲裔的種族歧視、經濟歧視等現象，進而研究對受害者後代的賠償和安撫方案。

根據法案，特別委員會由九名成員組成，三人由州長任命，三人由州參議會任命，其餘三人由州眾議會任命。委員會須在工作開展一年後，向公眾發表年度報告，揭示研究發現的問題與相應的賠償建議。法案詳細規定，研究不能僅限於在1872年廢除的奴隸制相關歷史，還要囊括當前的住房歧視、警察偏見、收入不均，以及非洲裔被大量監禁的現象與影響。

紐約州長霍楚呼籲民眾應譴責奴隸制，而非心安理得從種族優勢中獲益。(美聯社)
紐約州長霍楚呼籲民眾應譴責奴隸制，而非心安理得從種族優勢中獲益。(美聯社)

霍楚在紐約市上西區簽署該法案時表示，特別委員會起碼能夠保證就奴隸制問題的對話和辯論，即使許多人對此表示反對意見，「我也認為開展對話是必要的，不能因為怕事，就不開始可能很艱難的對話」。

霍楚在該法案年終截止日前不到兩周時簽署，說明她對於某些概念還有保留。根據民意調查，白人普遍反對賠償，非洲裔則十分支持。霍楚在簽字儀式上承認，之前擔心簽字會加劇種族爭端和分裂，但她最終還是決定做正確的事情。

據悉，人口販賣制度在紐約州持續了兩個世紀，許多著名地標由奴隸建造，包括華爾街、百老匯大道等。截至1730年，全市有42%的市民都蓄奴，這也導致紐約市成為全州種族差距最大的地區。洛杉磯加州州立大學(UCLA)研究顯示，紐約州公校是全美種族隔離程度最高的；此外，紐約州的種族財富差距也十分顯著，根據市主計長本月的報告，紐約市白人家庭的淨資產中位數是非洲裔家庭的15倍。

紐約州 霍楚 種族歧視

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