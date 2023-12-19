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來美10年 章雅璇加入市警儀隊展風姿

記者劉梓祁／紐約報導
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)

亞裔在紐約市人數增長最快，華人面孔在各重要行業出現的頻率也在增加，其中包括紐約市警(NYPD)；一些華人新移民摒除傳統觀念，踴躍加入這一重要的執法機構，服務市民，幫助移民實現「美國夢」，來自湖北武漢的警員章雅璇(Jessica Zhang)便是其中一員。

與大多數華人警員不同，章雅璇並非生長在紐約，亦不是自小移民美國。他從中國移民紐約時已25歲。但她突破了語言和文化的障礙，如今已成市警的「門面」儀队(Ceremonial Unit)成員；實現這一轉變，她僅用了10年。

2012年，已在北京工作近四年的章雅璇與家人移民美國。她回憶說，初到紐約時，因為英語不佳且已過最佳學習年齡，她曾一度感到迷茫，但她告誡自己必須做出改變，去證明靠自身也能積極生活。

移民前在北京從事金融行業工作的她，到紐約後選擇了美甲店的兼職工作，以磨練語言和人際交往能力，並在此後進入皇后社區學院修讀刑事司法。她在一次坐地鐵時發現一對雙胞胎女警派發招聘傳單，儘管那時她的英文詞彙有限，但她逐字查閱詞典，明白了加入市警的條件，激起了她當警察，服務社會的夢想。

章雅璇本就出生於警察世家，包括外公、外婆、父親和伯父等人都曾在中國公安系統工作，她從小耳濡目染，對執法者充滿理解和熱愛。她毫不猶豫報名參加警察考試，並順利獲得進入警校培訓的資格。

她還記得，當初和家人朋友說起要成為警察的想法時，得到的反應都是「一個亞裔女子能行嗎？」，畢竟警局主要都由「老外」構成。章雅璇說，如此想法反倒激勵她的鬥志，她要證明華人女性也能做警察。

警校訓練期間，由於語言、文化和體能的不足，章雅璇度過了十分艱難的適應期，不過最後通過了所有考核，並在畢業典禮中作為優秀案例被時任局長介紹，令坐在台下的家人激動不已。

從警後，章雅璇被分至捷運第34分局(Transit Bureau District 34)，位於布碌崙(布魯克林)康尼島。她還記得，第一天穿上警服時，心情「特別激動」，連著幾日彷彿不用睡覺也不覺得累，甚至連續加班。在資深警員帶領下，她學會如何處理潛在持槍者，也經歷很多重要事件。

2020年大規模示威爆發時，章雅璇被派至曼哈頓東村和蘇荷區應對突發事件。她用「戰場」形容當時的場景，一度被街頭群眾包圍，迫使自己和同事連連後退。當時母親關切詢問她為何多日不歸，她都若無其事地輕輕帶過，以免家人擔心。時至今日，曾負責刑事偵察的父親還會和她交流工作、分享經驗。

章雅璇終於適應了警員工作，也獲嘉獎，並在前不久獲得調入儀队的機會，以新角色面向大眾。如今，她常出現在市警遊行隊伍或警員的升職或安葬儀式，負責扛槍、擎旗、行進或手捧骨灰盒，向外界展示警員的英姿和榮耀。

章雅璇說，新職位讓自己認識到生命短暫，也感受到市警的榮耀和自豪，希望鼓勵更多亞裔加入其中。

原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)
原籍武漢的華女章雅璇進入紐約市警儀隊，盼展示亞裔的良好風貌。(受訪者提供)

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