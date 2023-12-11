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紐約租金創紀錄 曼哈頓明年有望下滑

記者高雲兒／紐約報導
紐約市公寓租金今年創下天價，但據研究，租金增長將在明年放緩，尤其曼哈頓地區的租金有望下降。(記者張心／攝影)
紐約市公寓租金今年創下天價，但據研究，租金增長將在明年放緩，尤其曼哈頓地區的租金有望下降。(記者張心／攝影)

紐約市公寓租金在今年創下天價，但據研究，租金增長將在明年放緩，尤其曼哈頓地區的租金有望下降。

根據租屋平台Zumper的數據，紐約市單房公寓在今年11月的租金中位數升至歷史新高，達到4300元，年度增幅達到13.5%；紐約市的兩房公寓租金中位數也大幅上升，達到5000元，同比增長了13.1%。

在全國100個城市的排名中，紐約市的租金中位數位居榜首，而多達60個城市的一房公寓租金中位數低於上個月，11個城市則持平，紐約市是其中29個租金上漲的城市之一。由於曼哈頓的公寓租金居高不下，許多租客因此轉向布碌崙和皇后區租房。

但根據房屋租賃網站StreetEasy最新預測，明年紐約市的租金價格將保持與今年相當的水平，曼哈頓租金則可能呈現下降趨勢；研究報告指出，「隨著明年房屋供應量進一步增加，全市範圍內的租金增長將放緩，但與疫情前相比，庫存仍然相對有限，因此不太可能出現急劇下降......不過紐約市租戶將在最意想不到的地方─曼哈頓找到減輕壓力的機會」。

在StreetEasy刊登的一個招租視頻廣告說，布碌崙Cobble Hill地區的一個一臥公寓有大客廳，寛窗戶、大理石火爐、六個壁櫥，公寓樓外還有漂亮花園，月租金3500元，看起來不貴， 但最大的問題：沒有廚房。今年8月，在曼哈頓中城西側也有類似的統倉公寓出租，面積125平方呎，租金只要2500元。

紐約社區服務協會(Community Service Society)表示，分析2021年的紐約市城市住房數據發現，三分之一的市民至少將一半的收入用於租房，約55％的市民則將三分之一的收入用於租房。此外，約有120萬戶家庭被評定為「租金負擔過重」(Rent Burdened)，約34％的租客被評定為「背負嚴重租金負擔」(Severely Rent-Burdened)。

租金 紐約市 曼哈頓

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