我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

鎚殺案2童出院在即 華聯會轉交7萬善款援助

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約華人聯合會日前在會所舉行募款轉交儀式，將善款交給劉景洪。(記者顏潔恩 / 攝影)
美國紐約華人聯合會日前在會所舉行募款轉交儀式，將善款交給劉景洪。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案自死者趙招招去世、兇嫌葉麗用被捕後，趙招招老公劉景洪悉心照顧四歲兒子David、三歲女兒Sophia，二人上個月已動完頭部手術，預計很快能出院；美國紐約華人聯合會日前在會所舉行募款轉交儀式，發動一個多月來的籌款活動獲得紐約州內外華人的支持，共籌得7萬多元善款。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，此次在社區發動籌款獲得大眾力挺，大約300人參與，每項捐款從幾百元至數千元不等；他指，部分民眾住在外州，暫未交上善款，但該會考慮到倆小孩即將出院，先將手上已收集到的數萬元金額移交給劉景洪，救濟他們的生活。

劉景洪表示，兩個小孩在11月中進行大型的頭部手術，一進手術房便待了10、11個小時，現在基本上已脫離生命危險，但醫生表示將來或有後遺症；據他本身的觀察，孩子的身體恢復不錯，說話、運動方面也還好，不過沒以前靈活和活潑，且可能腦部受創或經歷太大打擊，原先很乖巧的小孩現在也會脾氣暴躁。

他繼續說道，孩子認得自己，但對案發當日的過程有些不記得了，沒跟他提起；另外孩子們也會詢問媽媽去了哪裡，但因考慮到小孩還在復原中，他按照心理醫生的指導，目前先避開此話題，但也不欺騙他們，只是說「媽媽不在這裡」，並嘗試轉移他們的注意力。

針對出院日期，院方暫時還未給出確定的日期，還得視手術後的康復情況而定，且出院後還要定期回來治療；至於尋找永久性住所，劉景洪表示交由紐約親子互助會代為安排、和與各機構商量，有了定奪會通知他，目前只能坐等消息。

當被問及對此案的看法，劉景洪說事情發生到現在太突然、太意外了，心情很難受，老婆住在該公寓五年，鄰居、學校老師都很清楚她是個善良、很喜歡孩子的人；據他所知，這場悲劇發生就是源於生活上的一些小矛盾，再加上葉麗用的家庭可能出現問題，具體的他說不清楚，但一個男人帶著小孩生活，估計也是生活上的壓力加劇了心理問題。

對於未來他沒敢想太遠，只是想把倆孩子平安、健康帶大，他感謝社區民眾、僑團、政府的力量，提供他各種援助，「在我最黑暗最痛苦的時候，幫我度過這個難關，我真的很感謝。」

州眾議員鄭永佳出席當日的募款轉交儀式，表示將會繼續關注劉家的需要，包括協助尋找到永久性住房；再者，他了解到劉景洪在中國還有一名六旬的母親，他將會進一步掌握情況，看是否有可能將她申請來美，幫忙照顧兩個小孩，好讓劉景洪能夠外出工作養家。

三歲的Sophia以及四歲的David。(本報檔案照)
三歲的Sophia以及四歲的David。(本報檔案照)

華人 日落公園 布碌崙

上一則

法拉盛槍響 警方圍追逮2青少年

下一則

紐約3年來首發勁風預警 籲提防洪災

延伸閱讀

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
布碌崙錘殺案2童出院在即 華人聯合會籌款數萬相助

布碌崙錘殺案2童出院在即 華人聯合會籌款數萬相助
日落公園失智華翁 失蹤多日家人籲協尋

日落公園失智華翁 失蹤多日家人籲協尋
前列腺肥大延誤治療 恐傷腎功能

前列腺肥大延誤治療 恐傷腎功能

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先