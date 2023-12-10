鎚殺案2童出院在即 華聯會轉交7萬善款援助

美國紐約華人聯合會日前在會所舉行募款轉交儀式，將善款交給劉景洪。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 租客鎚殺案自死者趙招招去世、兇嫌葉麗用被捕後，趙招招老公劉景洪悉心照顧四歲兒子David、三歲女兒Sophia，二人上個月已動完頭部手術，預計很快能出院；美國紐約華人 聯合會日前在會所舉行募款轉交儀式，發動一個多月來的籌款活動獲得紐約州內外華人的支持，共籌得7萬多元善款。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺表示，此次在社區發動籌款獲得大眾力挺，大約300人參與，每項捐款從幾百元至數千元不等；他指，部分民眾住在外州，暫未交上善款，但該會考慮到倆小孩即將出院，先將手上已收集到的數萬元金額移交給劉景洪，救濟他們的生活。

劉景洪表示，兩個小孩在11月中進行大型的頭部手術，一進手術房便待了10、11個小時，現在基本上已脫離生命危險，但醫生表示將來或有後遺症；據他本身的觀察，孩子的身體恢復不錯，說話、運動方面也還好，不過沒以前靈活和活潑，且可能腦部受創或經歷太大打擊，原先很乖巧的小孩現在也會脾氣暴躁。

他繼續說道，孩子認得自己，但對案發當日的過程有些不記得了，沒跟他提起；另外孩子們也會詢問媽媽去了哪裡，但因考慮到小孩還在復原中，他按照心理醫生的指導，目前先避開此話題，但也不欺騙他們，只是說「媽媽不在這裡」，並嘗試轉移他們的注意力。

針對出院日期，院方暫時還未給出確定的日期，還得視手術後的康復情況而定，且出院後還要定期回來治療；至於尋找永久性住所，劉景洪表示交由紐約親子互助會代為安排、和與各機構商量，有了定奪會通知他，目前只能坐等消息。

當被問及對此案的看法，劉景洪說事情發生到現在太突然、太意外了，心情很難受，老婆住在該公寓五年，鄰居、學校老師都很清楚她是個善良、很喜歡孩子的人；據他所知，這場悲劇發生就是源於生活上的一些小矛盾，再加上葉麗用的家庭可能出現問題，具體的他說不清楚，但一個男人帶著小孩生活，估計也是生活上的壓力加劇了心理問題。

對於未來他沒敢想太遠，只是想把倆孩子平安、健康帶大，他感謝社區民眾、僑團、政府的力量，提供他各種援助，「在我最黑暗最痛苦的時候，幫我度過這個難關，我真的很感謝。」