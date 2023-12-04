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出租場地非法賣大麻 紐約要業主擔責

記者張心、范航瑜／紐約報導
紐約市一間合法大麻店正在銷售大麻。(美聯社)
紐約市一間合法大麻店正在銷售大麻。(美聯社)

負責取締非法大麻店的紐約市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)３日受訪表示，他的團隊已致函全市50棟建築的業主，警告他們須對租戶未經許可出售大麻負責。

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布將懲處數千家非法大麻店的業主，並稱這是「努力打擊非法無證菸店的新戰線」。紐約市目前約有1500家非法大麻店，僅九家店鋪合法持證經營。在紐約州高等法院本月1日結束對州大麻許可證的限制，允許州府發放更多大麻零售許可後，潛在的400多家大麻店已著手開辦。

米蘭達3日接受PIX11採訪時表示，市議會的最新法案已上調了罰金金額，但效果如何尚待觀察。非法大麻店的業主可能因首次違規而被處以5000元的民事處罰，再度違規者則會被罰款1萬元。截至目前，紐約市警已緝獲價值4000多萬元的非法產品，並已開出超過2300萬元的民事處罰。

米蘭達表示，紐約市警並無權直接關閉這些非法商鋪。們的職責僅限於檢查和開具違法通知，最終需要法官的命令才能執行。這一程序通常需要他們多次重返違法店鋪，並且收集更多的證據，因此執法過程將會相當棘手，流程也會相對較長。

州高等法院布萊恩大法官(Kevin Bryant)月前阻止州府處理和發放新的大麻許可證，調查全州大麻合法市場是否處於混亂狀態，確保沒有因官僚主義問題存在，從而破壞競爭機會，只允許有限的合法大麻店開業。據紐約州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management)的網站顯示，雖然已經發出了460多個零售牌照，但目前僅23家企業開設了零售據點或提供寄貨服務。

經過法院審理，本周紐約州大麻管理辦公室宣布，兩起訴訟案已經和解，布萊恩大法官也批准了和解協議，一方面授權提告州府的軍事退伍軍人獲得臨時開店許可，另一方面允許醫用大麻公司在州府的協助下申請營業執照，確保他們能在本月底開始，在商店銷售娛樂用大麻產品。

州府官員表示，這將為400多家潛在大麻零售商開「綠色通道」。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，隨著這項和解協議的達成，數百個新的許可證將向前推進，許多新的娛樂性大麻店將開張，消費者能夠從紐約州授權的合法店鋪，購買更加安全、合格的大麻產品。

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