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州眾議員金兌錫 為被撞華童募款

記者邢易霖 / 紐約報導
年僅三歲的陳Quintas，於11月29日在一起肇事逃逸車禍中喪生，陳家正在尋求捐款，以幫助支付法律、醫療和喪葬費用。(家屬提供)
年僅三歲的陳Quintas，於11月29日在一起肇事逃逸車禍中喪生，陳家正在尋求捐款，以幫助支付法律、醫療和喪葬費用。(家屬提供)

三歲華童陳Quintas在法拉盛遭私家車撞亡，肇事司機逃逸後，紐約州眾議員金兌錫1日為陳家設立GoFundMe網頁，呼籲民眾捐款資助。金兌錫與市警109分局與市警高速公路巡邏隊(NYPD Highway Patrol）緊密合作，已抓到肇事司機並拘留問話。該嫌犯於30日晚7時左右被移交拘留中心，等待皇后區法院審理。

據市警局消息，警方逮捕的涉案嫌犯，是20歲的戈梅茲(Kevin Gomez)，家住皇后區麥斯佩斯(Maspeth)60路；他被指控肇事致人死亡和無證駕駛。戈梅茲在駕車撞倒三歲的幼童後，開車逃離了現場，隨後在數個街區外棄車逃逸。他於30晚7時左右被移交皇后區刑事法庭等待受審，案件還在進一步調查中。

金兌錫表示，這一悲劇是任何一個家庭都無法承受的，他們遭遇的痛苦是難以想象的。他感謝市警109分局和市警高速公路巡邏隊迅速開展工作，將嫌犯繩之以法。他表示已設下5萬元的籌款目標，希望法拉盛社區和民眾支持受害者家屬，幫助他們渡過難關。

金兌錫也呼籲當地社區民代、民眾合作，幫助籌集喪葬費、醫療費和法律費用。其家人最後的願望是將陳Quintas的遺體運往俄克拉荷馬州，讓他在祖父母身邊安息。三歲華童陳Quintas的GoFundMe籌款網站，https://gofund.me/ecf5fdd6。

皇后區 法拉盛 GoFundMe

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