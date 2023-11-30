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洛克斐勒首席園丁 挑選聖誕樹30載

記者范航瑜／紐約報導
鮑澤自1995年起擔任洛克斐勒中心的首席園丁，負責洛克斐勒中心所有的景觀規畫。(取自洛克斐勒中心官網)
鮑澤自1995年起擔任洛克斐勒中心的首席園丁，負責洛克斐勒中心所有的景觀規畫。(取自洛克斐勒中心官網)

洛克斐勒中心的聖誕樹是紐約市最負盛名的聖誕標誌。在點燈後，每天都會有約75萬人慕名而來參觀，拍照留念。但有關這棵樹的背後的故事卻鮮為人知。每年夏天，洛克菲勒中心首席園丁鮑澤(Erik Pauze)都會一路驅車北上，找尋最符合要求的雲杉，並在接下來的六個月中悉心培育，最後運往洛克斐勒中心。

鮑澤不僅是洛克斐勒首席園丁，也是聖誕樹的忠實粉絲，每年精心為洛克菲勒中心挑選聖誕樹，眨眼已有30年。他在小學四年級時參觀了洛克斐勒中心，並對於這顆聖誕樹念念不忘，於是開始嘗試著在姑姑家的院子裡種植小樹苗，並盼望著這些小樹苗能夠長成洛克斐勒聖誕樹那般的參天大樹。

後來，鮑澤進入法明代爾州立學院(Farmingdale State College)學習景觀管理。1988年，前洛克菲勒中心花園部門經理大衛．默巴赫(David Murbach)來到他所在的班級，招募暑期實習生，鮑澤成功獲選。七年後，他成為洛克斐勒中心的首席園丁，負責該中心所有的景觀美化，包括著名的海峽花園、各種屋頂花園，甚至街道兩旁的樹木等等，都有他付出的心血。但在所有的工作中，鮑澤最在意和最引以為傲的，還是每年的聖誕樹的挑選和培育。

他說，洛克斐勒中心對聖誕樹的選擇有一套嚴格的標準。通常，樹木必須至少有75呎高，45呎寬，並須具有傳統聖誕樹的形狀。敲定聖誕樹後，鮑澤還要定期拜訪，給樹澆水施肥。 在準備砍樹時，工人會將樹枝綁在一起，用起重機將樹平放到一輛平板卡車上，最終運到曼哈頓

卡車載著一棵12噸的聖誕樹在高速路行駛，並非易事。今年大約三小時的車程最終耗費了鮑澤一天半的時間。所到之處，路人紛紛拿出手機拍照，紀錄這一聖誕樹的出場時刻。進入洛克斐勒廣場時，聖誕樹被起重機抬起，並由電纜和腳手架固定，上面還有5萬盞彩色LED燈和900磅的施華洛世奇之星。

「這份工作難免有很多早起晚歸的時候。」鮑澤說，「但在聖誕樹點亮後，全場歡呼，每個人都掏出手機拍照的那幾秒，我感到一切都是值得的」。

紐約市 曼哈頓

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