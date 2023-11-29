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華裔幕僚涉以權謀私 紐約市長：不介入調查

記者張心／紐約報導
亞當斯(右)表示，自己不會干涉市府對華裔幕僚鄭祺蓉(左)的調查。(記者張心／攝影)
亞當斯(右)表示，自己不會干涉市府對華裔幕僚鄭祺蓉(左)的調查。(記者張心／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)28日舉行記者會，稱華裔幕僚鄭祺蓉(Winnie Greco)仍在市府工作，內部調查部門(Department of Investigation)會對遭指控的公務員進行審查，自己不會干涉；他同時否認上周一位前市警雇員對自己提出的性侵指控，直言不認識舉報人。

市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉本月中遭爆以權謀私，涉嫌要求亞當斯競選團隊志願者負擔自家裝修，以換取市府工作，並曾讓企業高管捐款1萬元，換購市長官邸活動入場券。鄭祺蓉本人通過市府發言人否認了這些指控，未對本報提問予以評論。

紐約市長亞當斯28日舉行記者會，稱自己不會干涉市府對華裔幕僚鄭祺蓉的調查。(市府...
紐約市長亞當斯28日舉行記者會，稱自己不會干涉市府對華裔幕僚鄭祺蓉的調查。(市府提供)

在記者會上，當亞當斯被問及鄭祺蓉是否還在市府工作，及他是否因報導對其展開調查時，亞當斯表示，鄭祺蓉仍然是市府員工，每當有針對市府雇員任何形式的指控和投訴時，內部監管機構都會展開調查。

他在回答時多次強調，「我在事情正在審查時，採取完全不干預的態度，我不會介入。」

當被問及是否因此叫過鄭祺蓉談話時，亞當斯回應稱，「我看到她還是會用中文說『你好』，此外不會談論任何與調查相關的事情，除了需要完成的工作以外，自己不會同她多做溝通。」

而日前被聯邦調查局(FBI)突擊檢查的首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)，已經由亞當斯確認調職，不再負責自己競選活動的籌款工作。據悉，薩格斯帶領團隊已為亞當斯2025年連任籌款250萬元，遠超潛在競爭對手。

此外，在當日的記者會上，亞當斯還回應了上周的性侵指控，表示未收到該案相關的法院傳票。市長首席法律顧問索恩伯格(Lisa Zornberg)也補充，若亞當斯被法院傳喚，市府法律部門將為其進行辯護。

一名前市警雇員在22日，指控亞當斯在1993年曾對她進行性侵，並向法庭提訴並索賠500萬元。索恩伯格稱，此人有多起訴訟經歷，甚至專門寫書教人如何對性騷擾提起訴訟。

「我不認識這名控告我的人，我沒有做過這樣的事。」亞當斯表示，自己理解和支持紐約州成人倖存者法案(Adult Survivors Act)，但絕對沒有犯下性侵行為。

亞當斯 性侵 性騷擾

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