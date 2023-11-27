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8.18哩… 紐約市公車時速 創4年來新低

記者胡聲橋／紐約報導
數據顯示，紐約市目前公車的行駛速度為2019年以來最低。(MTA)
數據顯示，紐約市目前公車的行駛速度為2019年以來最低。(MTA)

數據顯示，自新冠疫情以來，紐約市公車速度一直呈下降趨勢，今年的公車時速則創下2019年以來新低。

根據amNewYork Metro對大都會運輸署(MTA)數據的分析，今年前十個月，MTA運營的紐約公車的平均速度為每小時8.18哩，是2019年以來新低，當年的公車平均時速為8.06哩。相比之下，去年紐約公車的平均時速為8.21哩，前年為8.3哩。而在2020年新冠疫情高峰期，因為數百萬紐約市民進入封鎖狀態，道路不再擁擠，公車的平均時速達到8.56哩。

從各區來看，史島的公車運行速度最快，今年的平均時速為14.28哩；曼哈頓的公車速度最慢，平均時速僅為6.28哩。此外，皇后區公車的平均時速為9.08哩，布朗士區為7.81哩，布碌崙(布魯克林)為7.29哩。顯而易見，隨著人口密度的增加，公車的速度也在下降。

紐約的公車停靠頻繁，經常堵車，是美國各大城市中速度最慢的，公車乘客一直將候車和乘車時間過長視為公車的兩大難題。多年來，MTA開展了一系列雄心勃勃的項目，試圖加快公車運行速度。去年，MTA完成了對布朗士區公交網絡的重新設計，並在新冠疫情前重新設計了史島的快速公車網絡，皇后區和布碌崙的公車提速方案也在醞釀之中。

不過，數據顯示，布朗士區的公交網絡重新設計後，減少了250多個站點，公車速度有所提高，但也只是略有提高。今年上半年，布朗士區的公車時速為7.83哩，比重新設計前的2022年上半年的7.68哩僅提高了2%。

此外，MTA在全市21條公車線路上安裝了公車車道自動執法(ABLE)攝像頭，可自動向堵塞公交車道的車輛開出50元的罰單，並打算在更多公車線路上安裝此類攝像頭。

MTA還計畫在全市範圍內設立更多公車專用道，加快行車速度。根據法律規定，到2026年，市府每年必須新建30哩公車專用道，但去年亞當斯政府距離這一目標相差甚遠，今年看來也將再次落空。

紐約市目前公車的行駛速度為2019年以來最低。(MTA)
紐約市目前公車的行駛速度為2019年以來最低。(MTA)

MTA 布朗士 疫情

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