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華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

治安隱患 警察離職飆升 今年達2516名

記者張心／紐約報導
不堪工作負荷，紐約市大批警員離職，未來城市治安恐成隱患。(市府提供)
不堪工作負荷，紐約市大批警員離職，未來城市治安恐成隱患。(市府提供)

根據市警局(NYPD)最新數據，今年迄今，共有2516名警察離職，人數在過去十年中排名第四高，相比疫情前2018年離職的1750人，猛增了43%。

這些離職警員中，已經或即將滿20年服務期限、即在可獲得全額退休金之前就辭職的人數，從2020年的509人，飆升至1040人，增加了近104%。據悉，紐約市警察通常在工作20年或更長時間時，能夠領取全額退休金，相當於他們退休前平均薪資的50%。

市警局這種大規模離職始於2020年5月25日，當時非裔男子佛洛伊德(George Floyd)，遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察沙文(Derek Chauvin)以膝蓋跪壓頸部致死，引發了全國性的抗議活動，民眾不斷呼籲削減警察經費，紐約市也深受影響。根據市警局統計，哪怕事件已發生三年，今年對紐約市警察的襲擊事件仍然增加了25%以上。持續高漲的反警情緒、備受爭議的保釋法改革，犯罪率的飆升，都加劇著市警局普通警員的挫敗感。

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)表示，連續多年的老警員流失、缺乏新警員加入，不僅對全市的長治久安造成威脅隱患，還導致在崗警員被迫接受「不人道的長時間加班」，「這種強大的工作量也在迫使警員們迅速離職。」

一名要求匿名的警官表示，他計畫在近期即將滿20年服務期限時離職，同期的同事們都和他有一樣的想法，「我們2004屆的2400名警察中，95%都是這麼打算的。」

他直言，目前的工作量令大家不堪重負，如果市府因削減開支而暫停警察學院的未來五屆培訓班，那麼情況將進一步惡化，到2025年底，就會只剩下2萬9000名警察，是自90年代中期以來的最低水平。

不少年輕的警察也不堪重負，一位匿名的28歲皇后區警員表示，在市警局已工作四年，從不像現在這樣糟糕，「工作量大到難以忍受，只想盡快辭職。」

「當我們看到這些辭職人數時，市府需要捫心自問，為什麼市長還在考慮削減市警察局的招聘數量？」約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授、退休警員賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，「隨著警察總數量的急劇下降，情況只能愈來愈糟糕。」

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