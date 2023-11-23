紐約感恩節遊行安保升級 尚無安全隱患

市長亞當斯表示，紐約市將加強23日(周四)感恩節大遊行安保措施，目前尚沒有接到恐怖襲擊等安全威脅提醒。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)22日傍晚召開記者會，表示由於美加邊境彩虹橋(Rainbow Bridge)22日發生汽車爆炸事件，以色列-哈瑪斯 戰火導致的種族紛爭升級，紐約市將加強23日(周四)感恩節大遊行安保措施。

亞當斯指出，感恩節大遊行預計會有350萬民眾趕往現場觀看，目前尚沒有接到恐怖襲擊等安全威脅提醒，建議民眾「放寬心，但也要提高警惕」。

而就在當日上午11時51分許，位於尼加拉大瀑布附近的美加邊境關口彩虹橋(Rainbow Bridge)發生汽車爆炸事件；州長霍楚(Kathy Hochul)傍晚在簡報上確認，還沒有跡象表明該案件是恐怖襲擊。

市警局(NYPD)局長卡班(Edward Caban)表示，目前沒有證據顯示這一事件和紐約市有直接關係，但負責全市橋樑與隧道的執法機構，已在全市高速路進出口安置更強的執法團隊，並在高空加強對橋樑的監視，「因感恩節馬上要來，市警局已經處於高度戒備狀態。」

亞當斯也說，市府和市警局都在密切關注彩虹橋事件，民眾接下來會看到全市各處增加的警力，「市交通局、市消防局、市公園局也會參與到感恩節遊行活動的服務中，這是孩子們喜歡的節日，也是闔家團圓的日子，我們必須保證市民的安全。」